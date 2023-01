Shahid Kapoor se demande si les gens aimeront la “nouvelle phase” de sa vie alors qu’il taquine ses débuts OTT avec Farzi, Watch

Mercredi, l’acteur de Bollywood Shahid Kapoor a taquiné les fans sur la “nouvelle phase” de sa vie et son rôle dans la prochaine série Web Farzi. S’adressant à Instagram, la plate-forme OTT Amazon Prime Video a partagé une vidéo spéciale sous-titrée “Naya saal Naya maal”.





Dans la vidéo, on pouvait entendre Shahid dire : “Mere zindagi ka naya phase..kya logon ko pasand aega ?..Par artist to artist hota hai na (Les gens aimeront-ils la nouvelle phase de ma vie ? Mais l’artiste est un artiste) .” La vidéo indique que l’acteur de Kabir Singh pourrait jouer le rôle d’un peintre dans la série à venir.

Dirigée par Raj et DK, la série met également en vedette l’acteur Vijay Sethupathi dans les rôles principaux et sera diffusée exclusivement sur la plateforme OTT Amazon Prime Video. Farzi marque les débuts numériques de Shahid. Peu de temps après avoir partagé la vidéo, les fans ont inondé la section des commentaires de cœurs rouges et d’émoticônes de feu et ont partagé leur enthousiasme. “TELLEMENT EXCITÉ POUR CELUI-CI !!”, a commenté un fan. Un autre fan a écrit : “Est ou ouest, Shahid est le MEILLEUR.” “Enfin, ab maza aayega. 1saal se wait kar raha hu”, a écrit un fan.

Plus tôt, dans une interview, la star de Jersey a révélé qu’il avait immédiatement accepté de faire partie de l’émission car il avait adoré la série de thrillers d’espionnage de Manoj Bajpayee. S’adressant à Hindustan Times, Shahid a déclaré : “J’avais adoré The Family Man 2 de Raj et DK. Ils m’ont appelé pour un film, j’ai demandé s’ils avaient une émission pour moi. Ils ont répondu “vraiment ?”, et j’ai dit oui ! C’est passionnant de collaborer avec des gens qui sont au sommet de leur art, et en Inde, ils sont les meilleurs des meilleurs.”

Pendant ce temps, Shahid a été vu pour la dernière fois dans le film dramatique sportif de Gowtam Tinnanuri, Jersey avec Mrunal Thakur, qui n’a pas réussi à impressionner le public au box-office malgré le fait qu’il ait reçu des critiques positives pour sa performance. Il sera ensuite vu dans le prochain film du réalisateur Ali Abbas Zafar. film d’action Bloody Daddy. La date de sortie officielle du film est toujours attendue. (Avec les entrées de l’ANI)



Lire|Farzi : Le premier regard de Shahid Kapoor sur la série Web de Raj & DK est sorti