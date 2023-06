Shahid Kapoor révèle que ses enfants ont regardé Jab We Met comme leur premier film parce que Mira Rajput le voulait ; Voici pourquoi

Shahid Kapoor, qui est prêt pour sa prochaine sortie, Dans sa récente conversation avec les médias, Bloody Daddy a révélé qu’il ne laissait pas ses enfants regarder ses films car ce n’était pas approprié pour leur âge, mais oui, ils ont réussi à regardez ce film, et c’est Jab We Met, qui a changé la donne dans sa carrière parce qu’il a joué ce garçon amoureux, Aditya Kashyap, qui s’est avéré être un homme de rêve pour chaque fille après le super succès du film. Shahid Kapoor a été interrogé sur son image de star et si ses enfants ont regardé son film alors qu’ils sont des tout-petits adultes et s’ils ont maintenant commencé à le regarder, ce à quoi Shahid a très humblement répondu : « Ils n’ont pas beaucoup regardé mon film, mais oui, leur premier film était Jab We Met, et Mira voulait les regarder parce que c’est le premier film où je ne frappe pas les gens ou quelque chose ».

Shahid Kapoor a un peu d’action dans la plupart de ses films, mais ce n’est que dans Jab We Met où il joue les rôles d’un vrai garçon amoureux et d’un homme d’affaires et gagne des millions de cœurs. Shahid Kapoor, qui a eu une course super réussie avec ses débuts sur OTT alors que Farzi était un énorme succès, est maintenant prêt pour sa prochaine sortie, Bloody Daddy, et les fans deviennent gaga sur son avatar d’action alors qu’ils se souvenaient d’Al Pacino de Scarface. Le film devrait sortir le 7 juin et sera disponible sur OTT. Les fans ont déjà déclaré que le film était un blockbuster.

Il y a des rapports que Shahid Kapoor facture une somme énorme de roupies 40 crore pour Bloody Daddy, et lors du lancement de la bande-annonce du film, l’acteur a même été interrogé à ce sujet, auquel le cinéaste Ali Abbas Zafar a plaisanté et a affirmé qu’il avait facturé plus. Bien qu’il ait dit qu’il aurait aimé avoir autant d’argent, l’acteur le mérite.