Shahid Kapoor publie une vidéo hilarante partageant son point de vue sur les « clés du succès du Pendjabi », tandis que Mira Rajput laisse tomber son selfie de la fête de Diwali | Actualités du cinéma hindi

Shahid Kapoor a encore une fois chatouillé les os de ses fans en publiant une vidéo hilarante qui capture le « Les clés du succès en pendjabi « .

Bien que la présence de Shahid sur les réseaux sociaux soit assez originale, son dernier message présente sept phrases amusantes en punjabi que seul le public indien peut comprendre.

Dans la vidéo, il encourage les téléspectateurs à « faire attention » en énumérant de manière hilarante ces clés, qui incluent des termes comme « Tenu Key » (Et vous), « Menu Key » (Et nous), « Ae Key » (Qu’est-ce que c’est ?). ceci), et plusieurs autres, culminant dans « Saanu Key » (Que devons-nous faire).

Sa prestation et ses expressions ludiques ont été si engageantes que les fans n’ont pu s’empêcher de rire à travers la section des commentaires.

Avec la vidéo amusante, la femme de Shahid Mira Rajput a publié un joli clic de selfie lors des récentes célébrations de Diwali du designer as Manish Malhotra.

La chimie et la chaleur partagées entre eux peuvent facilement être observées sur la photo et scellent ainsi davantage leur amour pour leurs fans. Mira vient de sous-titrer son message avec le doux « Ikka », ce qui le scellerait davantage et deviendrait également un moment inoubliable pour les fans.

Avec une dose de comédie et de romance tant dans sa vie personnelle que professionnelle, Shahid Kapoor charme toujours aussi bien à l’écran qu’en dehors.

Sur le plan professionnel, Shahid sera ensuite vu dans « Deva », réalisé par Rosshan Andrews. Pooja Hegde et Kubbra Sait joueront également les rôles principaux dans le film le plus attendu.