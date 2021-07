Shahid Kapoor-Mira Rajput donne des objectifs majeurs à un couple avec son entraînement du dimanche matin

Shahid Kapoor et sa femme, Mira Rajput Kapoor sont des passionnés de fitness, un fait connu de leurs fans et followers. Le couple s’entraîne souvent ensemble et est parfois rejoint par le frère de Shahid, Ishaan Khatter. Fidèles à eux-mêmes, Shahid et Mira ont commencé leur dimanche matin en fanfare.

S’inspirant de ses histoires sur Instagram, Mira Rajput a partagé une vidéo dans laquelle on peut la voir sauter la corde pendant que « C’est la vie » de Khaled joue en arrière-plan. Vêtue d’un soutien-gorge de sport de couleur prune et de leggings bordeaux, Mira s’entraînait sur sa terrasse. « Morning grind », a-t-elle légendé sa vidéo.

Mira a ensuite traité ses fans avec un selfie post-entraînement qu’elle a légendé, « fait ».

Shahid Kapoor a également partagé un selfie torse nu qui semblait avoir été cliqué après son entraînement. L’acteur avait l’air super charmant avec ses lunettes de soleil teintées. Shahid a également fait de l’exercice sur sa terrasse, laissant entendre que le couple a commencé son dimanche avec un entraînement puissant. En partageant le selfie, Shahid a écrit : « Bonjour ».

Récemment, Mira avait partagé une photo de son « équipe de rêve » sur son compte Instagram qui la mettait en vedette, Shahid Kapoor et Ishaan Khatter. La photo était un clic post-entraînement et le trio avait l’air super chic et tendance dans leur avatar sportif.

Shahid et Mira ont également donné un aperçu de leur nouvelle demeure grandiose qui a pris d’assaut Internet. Le couple séjourne dans leur maison Juhu depuis quelques années avec leurs enfants, Misha et Zain. En 2018, Shahid a acheté une somptueuse maison en duplex à Worli qui offre une vue imprenable sur la liaison maritime Bandra-Worli.

Dans une précédente interview avec DNA, Shahid a déclaré qu’il avait acheté la maison Worli car « les exigences de la famille ont changé ». Selon les rapports, le nouveau refuge de Shahid et Mira aurait été acheté pour Rs 56 crore et dispose également d’un jardin et d’autres équipements comme un gymnase, etc.