Shahid Kapoor, les performances de Vijay Sethupathi sont 100% asli, mais l’âme de l’émission de Raj & DK reste farzi

Farzi



Jeter: Shahid Kapoor, Vijay Sethupathi, Kay Kay Menon, Raashi Khanna, Amol Palekar, Regina Cassandra, Bhuvan Arora

Directeur: Raj & DK

Où regarder : Première vidéo

Notation: 3 étoiles

Deux poids lourds de leurs industries cinématographiques respectives – Shahid Kapoor et Vijay Sethupathi – faisant leurs débuts OTT dans une émission dirigée par Raj & DK de The Family Man-fame; naturellement le battage médiatique serait élevé. Ce sont peut-être ces attentes accrues qui vont à l’encontre de Farzi. Ce n’est en aucun cas un mauvais spectacle. C’est même amusant. Et pourtant, il est coupable de ne pas utiliser au maximum ses ressources. Il faut une prémisse solide, une bonne intrigue, de grandes performances et un banger BGM mais ne transcende toujours pas la grandeur de la narration.

Farzi parle d’un « artiste » Sunny (Shahid Kapoor), qui utilise sa finesse artistique et les connaissances de son ami Firoz (Bhuvan Arora) en matière d’impression offset pour créer des faux billets. L’histoire suit ensuite comment sa petite «entreprise» attire l’attention du requin de la contrefaçon Mansoor Dalal (Kay Kay Menon) et le place dans le collimateur du flic zélé Michael (Vijay Sethupathi).

Raj & DK, les créateurs de The Family Man, sortent un autre thriller au rythme effréné ancré dans le monde réel, qui comprend des doses égales d’humour, de frisson et de drame. Il se déroule même dans le même monde que la vedette de Manoj Bajpayee, comme le confirment certains œufs de Pâques et camées savamment placés. Par conséquent, les comparaisons deviennent évidentes autant que vous essayez de les éviter. L’USP de Farzi est le monde de la contrefaçon. Cette nouvelle approche d’un problème dont on n’a pas beaucoup parlé dans le divertissement indien le distingue des innombrables thrillers d’action, y compris The Family Man. Mais au-delà de cela, cela devient une chasse au chat et à la souris banale.









Vijay Sethupathi apporte son style d’acteur sans effort. Au départ, son accent et ses dialogues sont martelés, mais Michael grandit en vous. Après des années à jouer aux crétins, il a commencé à jouer aux flics maintenant et Farzi lui donne un meilleur scénario que DSP, où il peut pleinement déployer ses ailes. Mais il est encore loin de son meilleur niveau. Shahid Kapoor obtient un rôle bien écrit et en couches qui a un arc prometteur. Encore une fois, Farzi ne fait pas partie de ses meilleures performances, mais la présence à l’écran de Kapoor et son charme enfantin élèvent le personnage. La star du spectacle, pour moi, cependant, est Mansoor de Kay Kay Menon. L’acteur parvient à dépeindre un criminel qui est effrayant et effrayé en même temps. Le vétéran Amol Palekar en tant que grand-père idéaliste de Sunny est plus que capable d’être la boussole morale de la série. Raashi Khanna, qui joue un rôle officiel RBI dans le groupe de travail de Michael, laisse également sa marque. Un acteur que je souhaitais voir davantage était Regina Cassandra, qui joue l’ex-épouse de Michael. Elle a bien réussi dans les quelques scènes qu’elle a eues et a aidé à bien faire ressortir l’histoire de Michael.

On peut se demander si tout est si bien écrit et bien joué, alors comment exactement Farzi n’est-il pas une série vraiment géniale. La vérité est que même s’il maintient son rythme et ses sensations fortes, il tarde à aider le spectateur à se connecter vraiment avec les personnages. Les enjeux ne semblent jamais vraiment élevés et les scènes émotionnelles sont décalées. Les blagues et les moments plus légers, qui ont fait briller The Family Man, tombent souvent à plat ici. Alors que Raj et DK essaient de montrer que ce que fait Sunny est mal, ils finissent par justifier ses activités criminelles comme une tentative de “défier le système”, tombant dans le piège habituel de glorifier le crime pour le rendre cool.

Farzi est un spectacle qui promet tant et a tous les bons ingrédients pour faire sensation. Et pourtant, à la fin de tout cela, vous vous sentez un peu déçu. La finale de la saison met en place une délicieuse deuxième saison. En espérant que Raj et DK puissent apprendre des erreurs de la première saison et vraiment offrir le véritable potentiel de la série la prochaine fois. Parce que Farzi, Shahid et Vijay Sethupathi méritent tous mieux !