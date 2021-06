Shahid Kapoor laisse tomber des indices sur ses débuts numériques dirigés par Raj & DK

Après ‘Jersey’, Shahid Kapoor fera ses débuts numériques avec l’émission originale d’Amazon Prime dirigée par Raj & DK. L’acteur a beaucoup tourné pour la série à Goa, qui met également en vedette Raashii Khanna dans le rôle principal féminin. Maintenant, lors d’une récente session en direct sur Instagram, Shahid a parlé de l’émission et a partagé son enthousiasme à l’idée de faire ses débuts en série Web. L’acteur n’a cependant pas divulgué beaucoup de détails sur la série.

Shahid a déclaré: « Je suis très nerveux à l’idée de faire mes débuts dans le numérique parce que je pense vraiment que les acteurs qui auraient pu être aimés et aimés sur grand écran pourraient ou non être appréciés sur une plate-forme numérique. »

L’acteur a ajouté: « Les formats longs sont plus difficiles à réaliser car les acteurs doivent s’assurer que le public continue de s’intéresser à leurs personnages. »

Kapoor a poursuivi en disant: « Vous ne pouvez pas être d’accord si les gens vous aiment pendant quelques heures. Ils doivent s’intéresser à votre personnage, se connecter avec vous et vous devez retenir leur attention pendant 9 à 10 épisodes. Je ne pense pas que j’ai de l’expérience dans cet espace. Il serait donc intéressant de voir comment les gens réagissent à moi sur cette plate-forme. «

Sur le format est différent des films, Shahid a déclaré: « La plupart du temps, quand j’ai terminé mes films, que ce soit ‘Haider’ ou ‘Kabir Singh’, j’espérais toujours pouvoir faire ressortir chaque aspect de ce personnage. Quand vous avez plus de temps, cela vous permet de partager plus de lui avec le public.

Il a ajouté: « Ce sera intéressant de voir comment ils réagissent à cela, s’ils m’aiment dans cet espace, si je serai capable de faire quelque chose de différent de ce que je fais dans un film. »

Shahid a conclu en déclarant: « J’aime le travail de Raj et DK depuis un certain temps. J’ai vraiment aimé voir » The Family Man « et j’ai totalement adoré la saison deux. La série Web est très différente de tout ce que j’ai jamais fait. C’est un drame policier original. «