Shahid Kapoor, Katrina Kaif et d’autres souhaitent un anniversaire à Kiara Advani | Nouvelles des gens

New Delhi: l’actrice Kiara Advani a été comblée de beaux vœux d’anniversaire de la part des fans et de ses collègues célébrités de Bollywood alors qu’elle avait 29 ans samedi.

Plusieurs célébrités de Bollywood, dont les acteurs Shahid Kapoor, Kareena Kapoor Khan, Malaika Arora, Athiya Shetty et d’autres, se sont rendues sur les réseaux sociaux pour souhaiter à l’acteur de « Kabir Singh » son anniversaire.

Kareena Kapoor Khan a profité de son compte Instagram pour souhaiter un anniversaire à sa co-vedette de « Good Newwz ». Partageant une superbe photo monochrome de Kiara, elle a écrit: « Joyeux anniversaire magnifique @kiaraadvani. »

Shahid Kapoor, avec qui Kiara a travaillé dans son film à succès « Kabir Singh », qui a changé sa carrière, lui a souhaité la plus excentrique mais la plus douce des manières.

Il a posté deux images fixes de leur film sur son histoire Instagram qui présente les deux stars s’embrassant. Parallèlement au premier cliché, il a écrit : « Kya ? Aaj @kiaraadvani ka buddayyy hai ??? » tandis qu’à côté du deuxième cliché, il a écrit: « Happy budddayyyy Preettiii » en référence au nom du personnage, Kiara a joué dans « Kabir Singh ».

Katrina Kaif a également souhaité à Kiara en partageant une superbe photo de Kiara et en écrivant : « Joyeux anniversaire @kiaraadvani. Restez belle et bénie. »

Sara Ali Khan a également écrit une longue note pour la fille d’anniversaire sur son histoire Instagram.

Elle a partagé une photo de leur fête chez le maestro de la mode Manish Malhotra. Les divas pouvaient être vues jumelées dans des tenues blanches. Parallèlement à la superbe photo, Sara a écrit: « Joyeux joyeux anniversaire à vous @kiaraadvani. Bonne chance pour, espérons-le, encore une autre performance tueuse et à bientôt pour notre soirée thé au gingembre. Continuez à briller! »

Souhaitant un joyeux anniversaire à la personne « la plus charmante » qu’elle connaisse, Ananya Panday a partagé une superbe photo de Kiara sur son histoire Instagram. À côté de la magnifique photo, elle a écrit: « Joyeux anniversaire, magnifique @kiaraadvani. Tu es la personne la plus chaleureuse et la plus adorable que je connaisse. Passez la meilleure année. »

Les célébrités de Bollywood Malaika Arora, Athiya Shetty, Janhvi Kapoor et d’autres ont également souhaité leur anniversaire à l’acteur de « Lust Stories ».

Parlant de son travail, Kiara Advani attend actuellement la sortie de « Shershaah » avec son petit ami Sidharth Malhotra dans le rôle principal.

Outre « Shershaah », l’acteur a le film « Jug Jugg Jeeyo » produit par Karan Johar, la comédie dirigée par Anees Bazmee « Bhool Bhulaiyaa 2 » et le prochain sans titre de Shashank Khaitan en préparation.

Elle a également rejoint le casting du prochain film de la star du Sud Ram Charan, qui est dirigé par le célèbre réalisateur Shankar.

Le prochain film marque la deuxième collaboration de Kiara et Ram Charan. Les deux avaient déjà collaboré pour le film d’action en télougou ‘Vinaya Vidheya Rama’, sorti en 2019.