Shahid Kapoor et Vijay Sethupathi dévoilent les premières affiches de leur première émission OTT Farzi avec la date de sortie

Shahid Kapoor et Vijay Sethupathi, deux des meilleurs acteurs du cinéma indien, devraient faire leurs débuts numériques dans le thriller policier Farzi. L’original Amazon Prime Video India est créé par Raj & DK, qui sont les cerveaux derrière l’émission acclamée par la critique The Family Man sur le même géant du streaming.

Le jeudi 5 janvier, Shahid et Vijay ont dévoilé leurs premières affiches de l’émission sur leurs réseaux sociaux. Les affiches ont également la date de sortie écrite en dessous, le 10 février. Outre Shahid et Vijay, l’émission présente Raashii Khanna, Kay Kay Menon, Amol Palekar, Regina Cassandra, Zakir Hussain, Kubbra Sait et Bhuvan Arora dans des rôles clés.

S’étendant sur huit épisodes, Farzi est un thriller policier au rythme rapide, énervé et unique en son genre, avec l’humour caractéristique du duo de réalisateurs, cousu autour de la poursuite d’un artiste de rue astucieux pour escroquer le système qui favorise les riches. Ce qui s’ensuit est une course passionnante du chat et de la souris entre lui et les forces de l’ordre où perdre n’est pas une option.









Parlant de Farzi, Raj & DK ont déclaré : ” C’est l’un de nos scripts préférés, que nous avons créé avec beaucoup de passion et qui a traversé les hauts et les bas de la pandémie. En gros, beaucoup de sueur et de larmes ont été nécessaires pour faire ce Après The Family Man, nous nous sommes lancés le défi de créer un autre monde passionnant et unique.

Dans une interview précédente avec Hindustan Times, Shahid a révélé la raison pour laquelle il s’est inscrit à Farzi en disant au portail : “J’avais adoré The Family Man 2 de Raj et DK. Ils m’ont appelé pour un film, j’ai demandé s’ils avaient un spectacle pour moi. Ils ont répondu “vraiment?”

