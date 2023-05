Shahid Kapoor et Rashmika Mandanna ont participé au film Anees Bazmee; Voici tout ce que vous devez savoir

Shahid Kapoor et Rashmika Mandanna sont jumelés pour un film. On dirait que les deux stars sont en train de signer avec plusieurs projets à venir alignés dans leur cagnotte respective. Rashmika Mandanna gravit également les échelons du succès à Bollywood. Après avoir signé 4 films hindi dont 2 sortent, la star de Pushpa a maintenant un autre projet passionnant. Elle est encordée face à Shahid Kapoor pour le film de réalisateur d’Anees Bazmee.

Oui, vous avez bien lu Shahid Kapoor et Rashmika Mandanna partageront l’écran pour la première fois. Le film sans titre est présenté comme une comédie comique et sera réalisé par Anees Bazmee qui a réalisé plusieurs films comiques comme Welcome, No Entry et le plus récent Bhool Bhulaiyaa 3. Selon certaines sources, ils commenceront à tourner à partir du 1er août 2023. suggèrent que l’acteur a attribué plusieurs dates d’août à décembre alors que l’équipe envisage un calendrier du début à la fin.

Selon certaines informations, Shahid Kapoor est ravi de figurer dans un film comique pur et dur qu’il n’a pas fait depuis longtemps. On s’attend à ce que l’acteur ait deux looks différents enfilant des rôles doubles dans le film. Le film d’Anees Bazmee aura une distribution d’ensemble comprenant Shahid et Rashmika. L’annonce du casting vedette sera bientôt faite. Le titre du film devrait sortir en juillet 2023. Le film sans titre réalisé par Anees Bazmee sera financé par le célèbre producteur sud-indien Dil Raju en association avec Ekta Kapoor. Le testament qui devrait partir sur les parquets à partir du 1er août sortira l’année prochaine. À partir de maintenant, plus d’informations ont été gardées secrètes et nous attendons de connaître des détails passionnants.

Côté boulot, on verra ensuite Shahid Kapoor dans Bloody Daddy d’Ali Abbas Zafar. Il a également le prochain de Dinesh Vijan aux côtés de Kriti Sanon. Le film de Maddock Films sera une histoire d’amour unique entre un robot et un humain. D’autre part, Rahsmika Mandanna a le très attendu Pushpa 2 : The Rule en préparation. Elle sera également vue aux côtés de Ranbir Kapoor dans Animal dont la sortie est prévue le 11 août. Elle aurait également signé un film de Laxman Utekar face à Vicky Kaushal.