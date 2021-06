Shahid Kapoor et Mira Rajput apprécient le match de carrom « Pro-League » à domicile, regardez la vidéo

Shahid Kapoor est actuellement en pause de travail en raison de la pandémie de coronavirus. Ainsi, l’acteur passe un maximum de temps avec sa famille. Souvent, la femme de Shahid, Mira Rajput Kapoor, partage des articles sur lui où il la comble de cadeaux, d’amour et plus encore. Maintenant, la femme vedette et blogueuse lifestyle a partagé une bobine Instagram donnant un aperçu du jeu familial de carrom. Shahid et Mira sont rejoints par Neelima Azeem et Ishaan Khatter.

En sous-titrant la vidéo, Mira a écrit : « Queen & Cover avec le pro @shahidkapoor. La Pro-League continue @neliimaazeem @ishaankhatter. »

Pendant ce temps, Shahid et Mira achèveront bientôt six ans de bonheur conjugal. Le couple s’est marié en 2015 et a la chance d’avoir deux enfants – sa fille Misha Kapoor et son fils Zain Kapoor.

Lors des interactions avec les médias, Shahid parle souvent de sa famille, en particulier de Mira. Plus tôt, il avait expliqué pourquoi sa femme ne sortait pas de la maison sans personnel de sécurité.

L’acteur avait déclaré: « C’était très normal avec Mira, et je suis sûr qu’il y a eu des choses qui sont arrivées avec la célébrité qui ont été difficiles pour elle. Comme pour les premières fois, je lui disais que » tu devrais emmener du personnel de sécurité avec vous’. Et elle était comme ‘pourquoi?’, et après cinq ou six bonnes fois, elle était comme ‘Shahid, les gens s’approchent de moi au hasard et me touchent et tout. J’étais comme ‘maintenant, tu sais pourquoi.’ «

Pendant ce temps, sur le front du travail, Shahid sera ensuite vu dans ‘Jersey’ qui est le remake en hindi du film Telugu du même nom.