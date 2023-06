Shahid Kapoor et Mira Kapoor amplifient le look de l’aéroport dans des tenues décontractées cool alors qu’ils quittent la ville

Shahid Kapoor et Mira Rajput font sensation sur leurs plateformes de médias sociaux. Le couple puissant de Bollywood, qui partage souvent des aperçus de leur vie avec leurs fans, a encore une fois attiré l’attention des internautes lorsqu’ils ont été photographiés à l’aéroport de Mumbai avec leurs enfants Misha et Zain. Shahid a enfilé un ensemble assorti violet foncé qu’il a associé à une casquette. Mira, quant à elle, portait un ensemble coordonné violet clair qu’elle portait avec un t-shirt noir. Ils firent signe à la caméra avant de se diriger vers l’intérieur pour rejoindre Zain et Misha qui attrapèrent instantanément les mains de leurs parents.