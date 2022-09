Shahid Kapoor et Ishaan Khatter rejoignent Kunal Kemmu pour une balade à vélo à Mumbai, les fans les appellent “un trio formidable”

Ishaan Khatter a mis en ligne un certain nombre de photos sur son compte Instagram samedi. Ishaan, son frère aîné Shahid Kapoor et leur ami proche Kunal Kemmu ont tous été vus sur les photos. Shahid a également posté sa photo monochrome sur Instagram.

Partageant les photos, Ishaan a écrit : « Peindre ‘la ville’ en rouge avec le gang.





Shahid, Kunal et Ishaan sourient sur la photo alors qu’ils se tiennent debout avec leurs motos, et sur la photo suivante, leurs initiales sont visibles sur leurs tasses à café.

Récemment, Shahid a parlé de l’échec du box-office du film sur Koffee With Karan et a déclaré: “En fait, en décembre, alors que nous étions censés le sortir le 31 et que nous n’avons pas pu le sortir, car COVID est arrivé et Delhi a été fermée. Cela s’est littéralement passé 3 jours avant. Tout notre matériel marketing était sorti et tout avait été publié et très clairement dans ma tête en décembre, je me suis demandé : “Est-ce que je pense avec ma tête ou avec mon cœur ?”

Il a poursuivi: “Parce que c’était un film qui nous tenait beaucoup à cœur et que j’étais très impliqué émotionnellement dans le personnage et que la dynamique père-fils m’avait également affecté personnellement. Et mon réalisateur et producteur, Aman et Gautam, tous deux de eux tenaient beaucoup à ce que le film passe au grand écran.”

L’acteur de Jab We Met a même dit qu’il souhaitait avoir “protégé” le film puisqu’il a ajouté : “Quand en décembre ça ne s’est pas produit, je pensais vraiment que nous devrions passer directement au numérique maintenant. Kyunki film ko garam karna baar baar bada mushkil hota hai, specailly jab aapka saara matériel out hai (parce qu’il est vraiment difficile de continuer à créer à plusieurs reprises le battage médiatique autour du film, surtout quand tout votre matériel est sorti)”.

“Et puis, malheureusement, nous avons sorti en avril, ce qui n’a pas été un bon mois pour nous car il y avait une certaine ambiance et un certain type de cinéma que le public regardait et nous avions décalé notre date plusieurs fois au moment de la sortie, mais vous êtes toujours optimiste et plein d’espoir en pensant que les choses vont s’arranger, mais cela n’a pas fonctionné comme ça et je pense que nous n’avons peut-être pas fait la bonne chose sur le film, peut-être que le film devait être protégé, car il a tellement d’amour depuis sa sortie en numérique”, a conclu l’acteur.