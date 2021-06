Shahid Kapoor et Ishaan Khatter donnent une tournure hilarante au blockbuster de Shah Rukh Khan et Salman Khan « Karan Arjun »

Les frères acteurs de Bollywood, Shahid Kapoor et Ishaan Khatter, ont donné une tournure moderne au blockbuster de 1995 « Karan Arjun » sur les réseaux sociaux vendredi.

Shahid Kapoor a profité de son compte Instagram pour partager une photo sur Instagram où les frères peuvent être vus souriant à la caméra. Pour la légende, il a emprunté une ligne de la chanson à succès « Karan Arjun », « Yeh bandhan to pyar ka bandhan hai », filmée sur Shah Rukh Khan, Salman Khan et Raakhi Gulzar. « Ye bhandhan toooooo… », a écrit Shahid comme légende à côté d’une série de photos d’Ishaan et de lui prenant diverses poses et donnant différentes expressions faciales qui cliquent sur les selfies.

Ishaan est allé dans la section des commentaires et a laissé tomber un message amusant. Il a écrit: « Kaun bandar (Qui singe). »

Le drame de réincarnation « Karan Arjun » est réalisé par Rakesh Roshan, et met également en vedette Kajol, Mamta Kulkarni et Amrish Puri.

Pour les non versés, Shahid et Ishaan sont des demi-frères. Leur maman Neelima Azeem a récemment parlé de ses mariages ratés, d’abord avec Pankaj Kapur, avec qui elle a eu Shahid, puis Rajesh Khattar, avec qui elle a eu Ishaan.

Parlant d’être mariée au père de Shahid, Neelima a déclaré: « J’avais cette merveilleuse amie avec qui je me suis mariée, tout était juste la-la-la-da-di-da, mes parents étaient merveilleux, j’avais une grande foule autour de moi , toh mujhe ye pata hi nahi tha ke kuch zindagi mein aisa bhi ho sakta hai jisme pav phisal jaye aur hum dup kar ke ghir jaaye (je ne savais pas qu’on pouvait glisser dans la vie et tomber à plat). Aur rejet ka koi sawaal salut nahi hai (il n’était pas question de rejet) parce que tout le monde m’aimait et m’adorait et me suivait partout. Alors c’était comme ça, quand tu es jeune et plein de haricots, c’était la première fois que je éprouvé le chagrin, le chagrin, le rejet, l’anxiété, la douleur et la peur de l’inconnu et beaucoup d’insécurité. »

Quant à son mariage avec Rajesh, Neelima a déclaré: « Le deuxième mariage aurait duré si certaines choses ne s’étaient pas produites qui étaient difficiles à vivre… C’était difficile, c’était un exploit impossible. Je pense que cela aurait marché si il y avait plus de contrôle et plus de logique et de sens. Mais c’est parti, ça s’est envolé. Et ça arrive à Bombay avec toute la lutte et avec toutes les pressions, parfois les gens y succombent. Mais j’ai la capacité de me lever et recommencer à marcher, et j’ai ces adorables garçons dans ma vie, mes fils (Shahid et Ishaan), ils ont été une grande inspiration pour moi et une source de tant de bonheur et d’encouragement. »

Côté travail, alors que Shahid attend actuellement la sortie de ‘Jersey’, Ishaan sera prochainement vu dans ‘Phone Bhoot’.