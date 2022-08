Shahid Kapoor et Ishaan Khatter dansent sur la chanson d’Aradhana Roop Tera Mastana, la vidéo devient virale

Shahid Kapoor, qui a commencé sa carrière en tant que danseur de fond dans l’industrie cinématographique hindi avec des films comme Dil To Pagal Hai et Taal, est connu pour ses mouvements de danse énergiques dans ses chansons populaires comme Gulaabo et Mauja Hi Mauja. Le mercredi 17 août, les gens ont eu une autre occasion de voir ses mouvements lorsque la star de Kabir Singh a sorti une vidéo amusante avec son frère Ishaan Khatter.

Dans le clip, Shahid et Ishaan sont vus en train de groover sur la version reprise du populaire morceau rétro Roop Tera Mastana. Shahid a crédité leur mère Neliima Azeem pour leurs mouvements scintillants alors qu’il sous-titrait le clip, “Nous l’avons obtenu de notre maman”. La vidéo s’est rapidement propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.





Parlant du morceau populaire Roop Tera Mastana, il a été présenté sur Rajesh Khanna et Sharmila Tagore dans le blockbuster de 1969 Aradhana réalisé par Shakti Samanta. La chanson a été composée par SD Burman, écrite par Anand Bakshi et chantée par Kishore Kumar.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Shahid sera ensuite vu faire ses débuts numériques dans la série Amazon Prime Video Farzi réalisée par le duo Raj & DK de The Family Man. Le thriller policier présente également un ensemble d’acteurs extrêmement talentueux tels que la superstar tamoule Vijay Sethupathi, Kay Kay Menon, Amol Palekar, Raashi Khanna, Regina Cassandra, Zakir Hussain et Kubbra Sait.

D’autre part, Ishaan Khatter a deux films prévus pour une sortie cette année. Le premier est la comédie d’horreur Phone Bhoot, dont la sortie est prévue le 2 novembre, dans laquelle il joue aux côtés de Katrina Kaif et Siddhant Chaturvedi. L’autre est le drame de guerre Pippa dont le teaser a été dévoilé récemment le jour de l’Indépendance. Basé sur la guerre indo-pakistanaise de 1971, Pippa sort en salles le 2 décembre.