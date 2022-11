Shahid Kapoor embrasse Mira Rajput alors qu’elle joue la chanson de Kabir Singh au piano, Kiara Advani réagit

Shahid Kapoor et Mira Rajput forment l’un des couples les plus adorables de l’industrie cinématographique hindi. Ils partagent souvent de jolies photos et vidéos les uns avec les autres sur Instagram et rendent leurs fans fous.

Dans leur récente vidéo, on peut voir Mira jouer la chanson de Shahid Tujhe Kitna Chahne Lage Hum de son film à succès Kabir Singh, au piano. Shahid peut être vu en train d’enregistrer la vidéo de la même chose. On peut également le voir étreindre Mira dans le clip. Cette adorable vidéo a conquis les cœurs sur les réseaux sociaux. Cette vidéo va certainement vous faire sourire.

Partageant la vidéo, Mira a écrit : « Est-ce que le vrai Kabir Singh va se calmer, attendez… » L’actrice de Kabir Singh, Kiara Advani, qui jouait Preeti, a commenté : « Charmant », avec un emoji rouge. La mère de Shahid, Neliima Azeem, a dit : « Génial.

Les internautes ont également réagi au clip, l’un d’entre eux a écrit: “Comme j’aimerais vraiment être Mira Kapoor.” Le second a dit : « Shahid, pourquoi as-tu fait ça ? La troisième personne a dit: “Bhai ‘Preeti’ nhi yaha pe ‘Mira’ bolna tha.” La quatrième personne a écrit: “Omg tu me fais manquer Kabir Singh.” Un autre a dit: “Mon cœur vient d’exploser.”

Plus tôt, l’épouse de Shahid Kapoor, Mira Rajput, a laissé tomber une photo de l’intérieur de sa fête d’anniversaire avec son acteur-mari et l’a remercié pour les “meilleurs souvenirs”. Dans sa courte et douce note sur Instagram, Mira, à l’occasion de son 28e anniversaire, a écrit qu’elle “ne s’était jamais sentie comme ça auparavant” et a remercié le mari “l’amour de sa vie”, Shahid Kapoor, d’avoir fait de cette soirée une soirée inoubliable.

Mira est allée sur Instagram pour partager sa photo où elle peut être vue en train de prendre une pose de danse et affiche son grand sourire avec Shahid. Avec la photo, elle a écrit une note sincère qui disait : “J’ai passé le meilleur moment de ma vie, et je n’ai jamais ressenti ça auparavant. L’amour de ma vie @shahidkapoor, merci pour les meilleurs souvenirs ! C’était un nuit inoubliable. Je suis une fille chanceuse. Tous mes amis qui sont venus, vous signifiez le monde pour moi et vous savez qui vous êtes. Et merci à tous pour les voeux, je suis tellement submergé par votre amour et votre chaleur. # un autretourneverslesoleil #28.”