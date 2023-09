Shahid Kapoor est l’un des plus grands noms de l’industrie cinématographique. L’acteur est désormais devenu synonyme de Kabir Singh. Eh bien, une fois de plus, les fans se sont souvenus de Kabir Singh alors qu’une vidéo de lui à l’école, les pap sont devenus viraux sur les réseaux sociaux. Dans une dernière vidéo, on pouvait voir Shahid Kapoor demander aux papas de ne pas crier pour les photos alors qu’il sortait d’un restaurant. Il dit que c’est logique que les papas se mettent à crier quand il est parti, mais ce n’était pas le cas car il se tenait juste là. Il demande ensuite aux papas de « se détendre ».

Alors que la vidéo de Shahid Kapoor devenait virale, les internautes l’ont commenté et étaient d’accord avec lui. Beaucoup l’ont même connecté à Kabir Singh. L’un des commentaires sur la vidéo partagée par Viral Bhayani disait : « Aaj bhai ka kabir singh mood hai ». Un autre commentaire disait : « Kabir Singh ko bhul gye wo jaldi gussa ho jata hai ». Regardez la vidéo de Shahid Kapoor ci-dessus. L’épouse de Shahid Kapoor, Mira Rajput Kapoor, est également visible dans la vidéo.