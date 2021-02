L’acteur de Bollywood Shahid Kapoor présente son ambiance décontractée dans son dernier message sur les réseaux sociaux.

Dans l’image partagée sur Instagram, Shahid est vu portant un gilet gris et affichant un look robuste grâce à ses cheveux et sa barbe.

« Ambiance décontractée », a écrit Shahid comme légende de l’image, qui compte actuellement 665K likes sur le site de partage de photos.

Sur le plan du travail, Shahid attend la sortie de son prochain film Jersey.

Le drame sportif à venir est un remake en hindi d’un tube télougou du même nom. La version hindi est réalisée par Gowtam Tinnanuri, qui avait également dirigé l’original de 2019.

L’histoire raconte l’histoire d’un joueur de cricket talentueux mais raté nommé Arjun, qui décide de faire un retour à la fin de la trentaine et de jouer pour l’Inde, afin de réaliser le souhait de son fils. Jusqu’à présent, le film a été tourné à Uttarakhand et Chandigarh.