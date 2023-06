Shahid Kapoor a trollé pour s’être dit choqué par le fait qu’Alia Bhatt soit devenue mère; les internautes lui rappellent que Mira Rajput avait 21 ans lorsqu’elle a embrassé la maternité

Shahid Kapoor fait à nouveau face à la colère de certaines sections de personnes sur les réseaux sociaux qui ont décidé de ne le juger à tort que pour tout et n’importe quoi qu’il dit, après avoir fait l’objet de critiques massives pour sa déclaration de « réparer le désordre » lorsqu’on lui a posé des questions sur mariage avec Mira Rajput, sa dernière déclaration sur le choc qu’Alia Bhatt devienne mère est examinée par les internautes, de nombreux utilisateurs de Reddit reprochent à l’acteur de dire qu’il ne peut pas croire qu’Alia est une mère.

Shahid Kapoor a critiqué pour avoir dit qu’il était incrédule. Alia Bhatt est une mère, car il se souvient avoir travaillé avec elle quand elle avait 21 ans.

Alia qui est devenue mère à 29 ans est une bonne amie de Shahid et ils ont travaillé ensemble dans deux films, dans une interview la star de Bloody Daddy a été interrogée sur Alia et elle embrassant la maternité à laquelle il a dit : « Alia est la curieuse, alors je Je suppose qu’elle posera les questions. Nous nous sommes rencontrés récemment, et c’est super de passer du temps avec elle. Maintenant qu’elle est mère, je ne peux pas croire qu’elle soit mère. Quand je travaillais avec elle, elle avait 21 ans. Parfois, quand vous passez beaucoup de temps avec quelqu’un et puis vous ne l’avez pas rencontré, vous avez toujours l’impression qu’il n’est que cela. » Vous n’avez pas l’impression qu’il leur est arrivé tant de choses. »

Et cette déclaration de l’acteur a été jugée et critiquée, et de nombreux utilisateurs de Reddit l’ont commentée. Un utilisateur a demandé : « Est-ce que sa femme n’avait pas 21 ans quand ils ont eu un enfant ? Bizarre qu’il pense que c’est trop jeune ». Un autre utilisateur a déclaré : « Quand ils se sont mariés, Mira avait 20 ans et Shahid en avait 34. Alia n’a qu’un an de plus que Mira ». Il y a d’autres commentaires aussi désagréables pour l’acteur, tandis que ses fans viennent le défendre et écrivent : « Peut-être que certaines personnes ont besoin de travailler sur leur capacité de compréhension si elles trouvent ce qu’il dit problématique. Sérieusement, ce n’est pas une question d’âge , ce n’est pas le temps… « Les gens changent avec le temps, mais parfois on pense que les autres sont comme avant (ce qui n’arrive pas) ».

Il y a plus de commentaires de ce genre dans le soutien de l’acteur. En ce moment, l’acteur attend la sortie de Bloody Daddy, et bientôt il lancera le tournage de son prochain avec Kriti Sanon.