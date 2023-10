Shahid Kapoor a-t-il indirectement qualifié Ranveer Singh et Deepika Padukone de « couple précaire » ? Les fans de l’actrice le critiquent

L’une des interviews de Shahid Kapoor est devenue virale sur les réseaux sociaux. Il est en conversation avec Anupama Chopra. Il a expliqué comment sa femme Mira Rajput a influencé sa carrière. Il a dit qu’elle tenait absolument à ce qu’il reprenne le rôle de Kabir Singh, ce qui a ressuscité sa carrière, qui avait connu plusieurs échecs. Il a également expliqué comment sa femme lui conseille de travailler avec des personnes qui correspondent à son énergie. Shahid Kapoor a déclaré que l’on travaillait dans un film pendant près d’un an et que l’ambiance du tournage affectait une personne. Il a dit que même s’il était un professionnel, en tant qu’humain, il était facile d’être affecté.

Shahid Kapoor n’a pas pris le nom du couple Padmavaat, mais d’une manière ou d’une autre, les gens ont conclu qu’il en parlait. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Shahid Kapoor était mécontent sur les tournages du film de Sanjay Leela Bhansali et se sentait mécontent que ses scènes aient été coupées. Même s’il avait un petit rôle, les gens l’aimaient énormément. Deepika Padukone et Ranveer Singh ont également livré des performances mémorables dans le film.

Les fans en colère de Deepika Padukone l’ont critiqué. Ils ont déclaré que l’actrice était la seule à faire la promotion du film lorsqu’il faisait face à la haine des extrémistes. Ils ont déclaré qu’aucun des deux acteurs masculins n’était nulle part pour lui montrer sa solidarité. Shahid Kapoor a été qualifié de perdant peu sûr de lui par les fans de Deepika Padukone et Ranveer Singh. Jetez un oeil à quelques-unes des réactions….

