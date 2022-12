Shahi Paneer est le seul plat indien dans le Top 50 de l’Atlas des goûts et Desis demande pourquoi

Taste Atlas a dévoilé les 50 meilleurs plats du monde entier. Alors que la liste comprend des spécialités du monde entier, il n’y a pas beaucoup de mention de plats indiens. Le classement est entièrement basé sur les votes du public. La liste a été complétée par un plat japonais appelé Kare. L’Indien Shahi Paneer est également dans la liste et est classé au numéro 28. Le plat a reçu 4,66 points.

Beaucoup semblent s’en émouvoir. S’adressant à Twitter, beaucoup ont exprimé leur inquiétude quant à la raison pour laquelle Shahi Paneer a été inclus dans la liste, mais rien d’autre. «Je peux totalement me mettre derrière la cuisine indienne étant au non. 5 dans les meilleures cuisines du monde. Mais nous avons sûrement de meilleurs plats que le shahi paneer au no. 28 ?!” a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Yeh kya hainJe suppose que les personnes qui ont choisi Shahi Paneer comme plat gagnant n’ont jamais mangé de poulet biryani, de poulet tikka, de poulet tandoori, etc., c’est sûr !!!!!”

Pendant ce temps, l’Inde est classée cinquième sur la liste mondiale des meilleures cuisines pour 2022. . L’Italie a pris la première position, suivie de la Grèce et de l’Espagne. Le top 10 comprend la France, la Turquie, le Pérou, le Japon, le Mexique et les États-Unis. L’Inde a reçu 4,54 points et les aliments les mieux notés du pays comprennent “garam masala, malai, ghee, naan au beurre et à l’ail, keema”. Il y a un total de 460 articles dans la liste. Selon la liste, les meilleurs restaurants à essayer La cuisine indienne est Shree Thaker Bhojanalay (Mumbai), Karavalli (Bengaluru), Boukhara (New Delhi), Dum Pukht (New Delhi), Comorin (Gurugram) et 450 autres.

Le tweet de Taste Atlas a recueilli des tonnes de réactions. “Bonjour, je pense qu’il y a eu une erreur. L’Angleterre est sur cette liste pour une raison quelconque”, a écrit un utilisateur de Twitter.

