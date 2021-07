Shaheer Sheikh sur son rôle dans « Pavitra Rishta 2 »

La star de la télévision Shaheer Sheikh est prête à essayer le rôle de Manav Deshmukh dans « Pravitra Rishta 2 ». Le rôle était auparavant joué par le regretté Sushant Singh Rajput qui est devenu célèbre et est devenu un nom connu pour son interprétation de Manav.

Alors que l’annonce de la deuxième saison de l’émission et que Shaheer se mettait à la place de Sushant, ont reçu des réponses mitigées de la part des téléspectateurs, en particulier des fans de Sushant, mardi, Shaheer a profité de son compte Instagram pour donner tout son cœur et exprimer ce qui l’a fait dire oui au rôle .

Dans une longue note accompagnée de photos avec Ankita Lokhande et Usha Nadkarni des tournages de » Pavitra Rishta 2 « , Shaheer a écrit que personne de sensé n’aurait dit oui pour jouer un personnage immortalisé par Sushant Singh Rajput et a déclaré qu’il était réticent trop. Il a ajouté que lorsqu’il a pensé à Sushant qui relèverait tous les défis de front, il a décidé de faire le pas effrayant et de se mettre à sa place.

Voici ce que Shaheer a écrit dans sa note.

« Quand j’ai été approché pour la première fois pour PR2, j’ai été pris de court. Qui, dans leur bon état d’esprit, oserait jouer un personnage immortalisé par Sushant Singh Rajput. J’étais moi aussi réticent. Puis j’ai pensé, sachant Sushant qu’il était du genre à prendre chaque défi de front. Et j’ai donc décidé que même s’il est effrayant de se mettre à sa place et de répondre aux attentes du public… il est encore plus effrayant de NE PAS essayer. «

Et donc j’ai fait ce que je pensais qu’il ferait, s’il était à ma place. J’ai relevé le défi. Quand l’équipe m’a dit qu’elle voulait quelqu’un de sérieux pour que nous puissions tous raconter une histoire qui soit un hommage approprié à l’héritage de Sushant… J’ai décidé de tout donner et de laisser le reste au public et à The All Mighty.

Travailler avec une équipe qui l’aimait et le respectait immensément ne fait qu’ajouter à l’intention authentique dans tous nos cœurs. Sushant, tu seras toujours Manav. Rien ne peut changer cela et personne ne peut remplacer cela. Je ne suis peut-être pas aussi bon, et je ne peux pas lui rendre justice comme vous l’avez fait, mais je promets de tout donner. #pavitrarishta2 (sic). »

« Pavitra Rishta 2 » verra Ankita Lokhande reprendre son rôle d’Archana. La nouvelle saison de l’émission sera diffusée sur ALTBalaji.