Shaheer Sheikh rompt le silence sur les informations faisant état de la grossesse de son épouse Ruchikaa Kapoor

Récemment, des informations circulaient selon lesquelles Shaheer Sheikh et Ruchikaa Kapoor sont tous prêts à adopter la parentalité. Le couple s’est marié en novembre 2020 et on suppose que Ruchikaa en est actuellement à son premier trimestre. Maintenant, lors d’une interaction avec le Times of India, Shaheer a été interrogé à ce sujet, auquel il s’est abstenu de divulguer des détails. L’acteur a déclaré: « N’en parlons pas. Il est trop tôt pour commenter. »

Pendant ce temps, une source avait déclaré au portail plus tôt: « Shaheer est connu pour rester discret dans les médias et n’aime pas parler de sa vie personnelle. Il a été discret sur les nouvelles, en gardant à l’esprit la pandémie actuelle. situation dans le pays. Ruchikaa en est à son premier trimestre. Ils ont tous les deux hâte d’embrasser cette nouvelle phase de leur vie. »

Parlant de la façon dont le mariage a changé sa vie, Shaheer a poursuivi en disant: «J’ai vécu seul pendant de nombreuses années à Mumbai, alors j’apprends à partager mon espace avec quelqu’un maintenant. (Rires). J’aime cuisiner pour elle. Aussi, Ruchikaa et je déménage dans une nouvelle maison, donc les derniers mois ont été passés à le faire. Je crois qu’il faut vivre une vie simple et minimaliste, et c’est une maison modeste et pas quelque chose de gigantesque. «

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Shaheer reprendra son rôle de Devrath Dixit alias Dev dans la troisième saison de ‘Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi». Avec lui, Supriya Pilgaonkar et Erica Fernandes reprendront également leurs rôles.