Shaheer Sheikh parle des nuances relationnelles qu’il a retenues de ‘Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi’

Shaheer Sheikh, qui reprendra bientôt le rôle de Dev Dixit dans la franchise la plus populaire de Sony Entertainment Television, Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi, a personnellement relevé quelques nuances relationnelles lors du tournage des épisodes. Il a le sentiment d’avoir grandi avec la série et le prochain chapitre verra la relation de Dev & Sonakshi, alias #Devakshi, évoluer davantage.

Dev Dixit en tant que personnage a fait battre nos cœurs avec son charisme à l’écran; nous a fait défaillir les genoux avec son côté romantique; établissez une référence pour être le fils idéal et définissez également des objectifs parentaux. En tant que fils, amant, mari et père, alors que le personnage a évolué, l’acteur Shaheer Sheikh a fait de même.

Exprimant son point de vue, Shaheer a déclaré: «Une personne subit divers changements non seulement physiques mais également émotionnels au cours de sa vie. En tant qu’humains, nous finissons par tisser des liens avec différents types de personnes qui finissent par nous enseigner de nombreuses manières. Toute relation a son propre voyage. Quand j’ai commencé cette émission, j’avais une perspective différente sur beaucoup de choses. Mais au fur et à mesure que le spectacle progressait, j’ai grandi aussi. Au fur et à mesure que le personnage de Dev évoluait, moi aussi. J’avais beaucoup à retirer à Dev en termes de relations et de défis auxquels on pouvait être confronté. Une grande chose que j’ai apprise est que la communication est la clé de toute relation, que ce soit en tant qu’amant, en tant que fils ou en tant que parent.

Cette fois-ci, Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi – Nayi Kahani retrace le parcours de #Devakshi après 10 ans de mariage et de parentalité où tout semble bien en surface, mais kya inke rishte principal pyaar hai ya daraar ?

Regardez Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi-Nayi Kahani, à partir du 12 juillet 2021, du lundi au vendredi à 20h30 uniquement sur Sony Entertainment Television