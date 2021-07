Shaheer Sheikh parle de ses enseignements de ‘Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi’

L’une des émissions les plus appréciées de la télévision indienne – ‘Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi: Nayi Kahani’, diffusée à partir du 12 juillet, et les membres de la distribution ont remarqué à quel point les relations à l’écran ont changé avec le temps de l’émission.

Cette émission présente Shaheer Sheikh dans le rôle de Dev, Erica Fernandes dans le rôle de Sonakshi et Supriya Pilgaonkar dans le rôle de la mère de Dev, Ishwari, et diffusera sa troisième saison.

Parlant de la relation de Sonakshi et Dev en tant que mari et femme, Erica a déclaré: « Auparavant, nous étions décrits comme des amants, puis mari, femme et maintenant parents. Il y a donc beaucoup de transformations. Avec le temps, nous sommes devenus plus matures. » Shaheer a ajouté: « Dev en tant que personnage a appris beaucoup de nouvelles équations dans les relations et comment maintenir un équilibre dans la vie. Maintenant, dans la série, vous verrez que nous pouvons mieux gérer la situation. »

Lors d’une conférence de presse tenue mardi, parlant d’évoluer en tant que personne avec l’évolution de Dev dans la série, Shaheer a déclaré qu’il avait personnellement relevé quelques nuances relationnelles lors du tournage de la série. Il a l’impression d’avoir grandi avec le spectacle mettant en scène Dev Dixit, qui est à la fois un amant romantique, un fils obéissant et un père attentionné.

« Une personne subit divers changements non seulement physiques, mais aussi émotionnels au cours de sa vie. En tant qu’êtres humains, nous finissons par tisser des liens avec différents types de personnes qui finissent par nous enseigner de nombreuses manières. Toute relation a son cheminement. . Quand j’ai commencé cette série, j’avais une perspective différente sur beaucoup de choses. Mais au fur et à mesure que la série progressait, j’ai grandi aussi. Au fur et à mesure que le personnage de Dev évoluait, moi aussi. J’avais beaucoup à prendre de Dev en termes de relations et les défis auxquels on peut être confronté. Une grande chose que j’ai apprise est que la communication est la clé d’une relation, que ce soit en tant qu’amant, en tant que fils ou en tant que parent », a déclaré Shaheer.

Supriya qui joue le rôle de la belle-mère a parlé de son rôle dans la troisième saison, ainsi que de la chimie qu’elle partage avec Erica en tant que Sonakshi.

« Eh bien, Ishwari en tant que mère de Dev s’est montrée aimante et attentionnée envers son fils. Ainsi, malgré toutes les différences avec Sonakshi, elle l’accepte comme sa femme mais il y a quand même un fossé entre les générations et des complexités entre eux. Ainsi, les téléspectateurs le feront voir le saas-bahu nok-jhok typique. Et je pense que sans tout cela, il n’y aurait pas de drame et donc pas d’anticipation », a déclaré Supriya.

Sur la façon dont cette saison va être différente des deux dernières, Shaheer a déclaré: « Les gens vont maintenant voir l’évolution de la relation entre Dev et Sonakshi après 10 ans de collaboration. Plus tôt, il a été montré comment, en restant ensemble, ils sont devenus l’habitude de l’autre, mais comment la dynamique a changé et les défis auxquels ils vont être confrontés dans leur relation. Donc, c’est plus complexe maintenant. «

L’émission est une tentative de présenter une image réaliste d’une famille moderne où les deux parents travaillent et comment ils parviennent à maintenir un équilibre entre la famille et le travail.

Supriya a expliqué: « Je pense que ce spectacle est très réaliste en termes de représentation de la relation entre la mère et le fils ainsi que le mari et la femme. »

Erica et Shaheer ont tous deux déclaré qu’ils aimaient toujours leurs personnages. Erica a déclaré: « Je sais que les acteurs aiment explorer davantage, et moi aussi, mais ce rôle me tient beaucoup à cœur et je peux le jouer encore et encore car il a de nombreuses nuances qui le rendent nouveau à chaque fois. »

« C’était en 2016 lorsque nous avons tourné pour la première saison et en tant qu’acteur, le parcours a été satisfaisant jusqu’à présent. Nous sommes de retour en 2021 avec le même zèle et le même enthousiasme. Franchement, tout se sent pareil. Notre lien en tant qu’équipe n’a pas encore changé. Pendant les pauses et après le tournage, nous avons vraiment apprécié d’avoir chai ensemble et de nous remémorer le bon vieux temps. C’est un sentiment formidable ! » dit Supriya.

Chaque saison de ‘Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi’ a connu des rebondissements et cette fois aussi, les fans peuvent s’attendre à la même chose.