Shaheer Sheikh, Nakuul Mehta, Niti Taylor et d’autres célébrités de la télévision qui ont mis le feu à Instagram cette semaine

C’est le moment de la semaine où nous parcourons les meilleures stars de la télévision et leurs comptes Insta. Cette semaine, nous avons eu un certain nombre de vidéos amusantes. Des stars comme Shaheer Sheikh, Surbhi Chandna et Nakuul Mehta ont dévoilé leur créativité. Regarde…

Shaheer Cheikh

Shaheer Sheikh a une énorme base de fans en Indonésie. Il était à Bali récemment. Là, il a visité le célèbre temple Bali Sunrise où il a reçu des bénédictions spéciales. Voici une vidéo de son voyage dans la nation insulaire.

Surbhi Chandna

Surbhi Chandna s’est habillée comme une mariée pour la séquence de mariage de Sherdil Shergill. Le beau sari bleu avec un ensemble de bijoux en émeraude lui allait très bien. On voit Surbhi Chandna danser sur la chanson Makhna dans la vidéo.

Mouni Roy

L’actrice de Naagin et Brahmastra, Mouni Roy, a été l’une des rares chanceuses à avoir vu le match Argentine vs Pays-Bas en direct. Elle est allée avec son mari Suraj Nambiar. Ils ont également visité l’exposition Maradona qui se tient à Doha au Qatar. Ils étaient des invités spéciaux pour TEN Experience.

Puja Banerjee

Puja Banerjee, Sara Arfeen Khan, Munisha Khatwani, Rohit K Verma étaient allés à Phuket en Thaïlande pour l’anniversaire de Kashmera Shah. Les dames ont fait la fête sur un yacht. Puja Banerjee a partagé ce moulinet depuis la plage.

Niti Taylor

Niti Taylor est maintenant à Delhi. L’actrice de Kaisi Yeh Yaariaan prend une pause bien méritée après avoir travaillé sur Jhalak Dikhhla Jaa 10 et Kaisi Yeh Yaariaan saison 4. Elle a partagé des photos cliquées par ses parents.

Nakuul Mehta

Nakuul Mehta et Jankee Parekh sont en vacances à l’étranger avec leur fils Sufi. Nakuul Mehta a recréé la scène emblématique du pigeon de Dilwale Dulhania Le Jayenge et c’est une huée complète. Regarde..

Ce sont les célébrités qui ont laissé leur marque sur Instagram cette semaine. Que pensez-vous de leurs publications ?