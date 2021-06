Shaheer Sheikh jouera-t-il le rôle de SSR en tant que Manav tandis qu’Ankita Lokhande revient en tant qu’Archana dans ‘Pavitra Rishta’ 2.0 ? Trouver

La série télévisée « Pavitra Rishta », qui a duré près de 1500 épisodes à l’époque, continue d’être l’une des émissions les plus appréciées sur le petit écran. C’est avec ce spectacle que Sushant et Ankita Lokhade, qui ont respectivement essayé le rôle de Manav et Archana, sont devenus célèbres et sont devenus des noms familiers. L’histoire d’amour du couple a également commencé lors du tournage de la série qui s’est terminée par la séparation des deux en 2016.

Quant au personnage de Sushant Singh Rajput, il incarne le personnage de Manav, un mécanicien automobile, qui tombe amoureux d’Ankita aka Archana. Cependant, c’est en 2012 que Sushant a décidé de quitter la série et a ensuite établi sa carrière d’acteur dans l’industrie cinématographique hindi. L’acteur Hiten Tejwani a repris le rôle de Sushant pendant 3 ans avant que l’émission ne soit finalement interrompue en 2014.

Maintenant, selon un rapport dans Pinkvilla, une version 2.0 de « Pavitra Rishta » est en préparation. Alors que le rapport indique que le concept de l’émission est « verrouillé », le producteur Ekta Kapoor a également presque finalisé le casting. Une source a été citée disant au portail: « Shaheer Sheikh est venu à bord de Pavitra Rishta 2.0 pour représenter le personnage emblématique de Manav. Ankita sera de retour pour jouer Archana après 7 longues années. Les autres membres de la distribution seront bientôt verrouillés. »

Selon le rapport, ce sera un hommage d’Ekta et d’Ankita à l’héritage de Sushant. Le spectacle sera présenté en première sur une plate-forme OTT.

Sur une note connexe, le 14 juin a marqué le premier anniversaire de la mort de feu l’acteur Sushant Singh Rajput qui a été retrouvé pendu dans sa maison de Bandra à Mumbai.

Ankita Lokhande, Rhea Chakraborty et d’autres membres de l’industrie du cinéma et de la télévision se sont tournés vers les médias sociaux pour se souvenir de l’acteur le jour tragique de son départ pour sa demeure céleste.