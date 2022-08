Shaheer Sheikh, Fahmaan Khan, Shraddha Arya et d’autres stars de la télévision qui ont secoué Instagram cette semaine

C’est le moment de la semaine où nous regardons quelles stars de la télévision ont secoué sur Instagram. C’était un régal pour les fans de Navya car Somya Seth est à Mumbai. Elle a rencontré Shaheer Sheikh et Rohit Bharadwaj. Les co-stars d’Imlie, Fahmaan Khan et Keva, ont célébré Rakhi de la manière la plus adorable. Voici un aperçu…

Shaheer Cheikh

Shaheer Sheikh a partagé une photo avec sa co-vedette de Navya, Somya Seth. La dame est maintenant en Inde. Les fans ont versé de l’amour sur la photo. Somya Seth a déménagé aux États-Unis après son mariage, mais ce n’était pas rose, elle a été victime de violence domestique. Elle reconstruit désormais sa vie.

Fahman Khan

L’enfant artiste Keva a attaché un Rakhi sur Rakshabandhan à Fahmaan Khan. Le morceau d’Imlie est tellement adorable ici. Il a une sœur mais cette vidéo est si précieuse et réconfortante. Le cadeau du petit est toujours attendu.

Mohena Kumari Singh

La chorégraphe et actrice Mohena Kumari Singh est connue pour sa maîtrise de la danse contemporaine. Dernièrement, elle redécouvre son amour pour le Kathak. Jetez un oeil à cette belle vidéo d’elle de Savoy, Mussoorie.

Surbhi Jyoti

L’actrice a rencontré son ami Rithvik Dhanjani après une longue période. Les fans se sont sentis bien de voir les deux se rencontrer et se lier après si longtemps.

Shraddha Arya

L’actrice de Kundali Bhagya Shraddha Arya et Shakti Arora ont posté cette bobine amusante des décors de Kundali Bhagya. Il semble que les deux s’entendent bien.

Donc, ce sont les célébrités dont les publications intéressantes sur Instagram ont attiré notre attention. Que pensez-vous de ceux-ci ?