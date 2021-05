Shaheer Sheikh a CELA à dire sur les rumeurs de grossesse de sa femme Ruchikaa Kapoor! | Actualités télévisées

New Delhi: L’acteur Shaheer Sheikh, qui s’est marié avec le chef de la division cinéma d’Ekta Kapoor et sa petite amie Ruchikaa Kapoor l’année dernière lors d’un mariage à la cour, raconte sa vie d’homme marié.

Shaheer, parlant des rumeurs selon lesquelles sa femme serait enceinte de leur premier enfant, a déclaré dans une interview avec le Times of India: «Il est trop tôt pour commenter», ce qui fait penser aux fans que de bonnes nouvelles attendent d’être annoncées.

L’acteur de ‘Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi’ a également évoqué l’annulation de sa réception de mariage, prévue pour juin 2021. «La réception est désormais annulée à cause de la pandémie. J’ai perdu deux parents proches, qui vivaient à Jammu, à cause du COVID-19, donc pour le moment, j’ai un peu peur et m’inquiète pour la sécurité de mes parents et de tous les autres. J’aimerais que mes parents viennent à Mumbai, mais je me demande si ce serait sans danger pour eux de voyager en ce moment. Je n’ai jamais voulu un grand mariage, bien sûr, mes parents voulaient que nous nous marions de manière grandiose, mais j’aime que les choses soient simples.

Shaheer a également parlé de la façon dont la vie a été après avoir été accrochée. «Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la vie. J’apprends de nouvelles choses chaque jour et j’assume de nouvelles responsabilités. J’ai vécu seul pendant de nombreuses années à Mumbai, alors j’apprends à partager mon espace avec quelqu’un maintenant. (des rires). J’aime cuisiner pour elle », a déclaré l’acteur.

L’homme de 37 ans a également révélé qu’il déménagerait dans une nouvelle maison avec sa femme. «Ruchikaa et moi déménageons dans une nouvelle maison, donc les derniers mois ont été consacrés à le faire. Je crois qu’il faut vivre une vie simple et minimaliste, et c’est une maison modeste et pas quelque chose de gigantesque », a révélé l’acteur.

Sur le plan du travail, Shaheer sera prochainement vu dans la troisième saison de son émission populaire Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi face à Erica Fernandes.