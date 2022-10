Shaheen Bhatt reste discret sur les spéculations selon lesquelles Alia Bhatt serait enceinte avant d’épouser Ranbir Kapoor; dit: ‘C’est son propre voyage’

Quand Alia Bhatt a annoncé sa grossesse avec Ranbir Kapoor en juin de cette année, beaucoup de gens se sont demandé si l’actrice avait eu une grossesse avant leur mariage ou si elle pourrait faire une pause dans sa carrière d’actrice. Alors qu’Alia et Ranbir se sont abstenus d’aborder les spéculations, sa sœur Shaheen Bhatt a également choisi de rester discrète sur les questions relatives à la grossesse de l’actrice.

Dans une nouvelle interview, quand Shaheen a été interrogée à ce sujet, elle a déclaré à News 18 : “Je ne parlerai pas pour elle parce que c’est son propre parcours. Tout ce qu’elle a traité en interne est complètement son parcours. Cela dit, vous ne pouvez jamais plaira vraiment à tout le monde. Il y aura toujours un commentaire négatif ou deux.

Shaheen a ajouté que vivant aux yeux du public, ils sont tous très entraînés à savoir à quoi prêter attention et sur quoi ne pas se concentrer. Elle a dit que cela a été une année merveilleuse pour leur famille et qu’il n’y a que plus de joie et de bonheur à venir.

Elle a ajouté qu’Alia est la première parmi les frères et sœurs à accueillir un bébé. Elle a révélé qu’il y avait une ambiance de nervosité extrême et d’anticipation excitée à la maison pour rencontrer le nouveau membre de la famille.

Alia est actuellement dans son troisième trimestre et elle s’attend à accoucher de son premier bébé d’ici la fin de cette année. Tout au long de sa grossesse, Alia est restée occupée, que ce soit avec le tournage de son premier film hollywoodien Heart of Stone avec Gal Gadot ou le calendrier chargé des promotions de Brahmastra.