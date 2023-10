Shaheen Bhatt n’avait jamais prévu de parler de sa santé mentale jusqu’à ce jour…

Récemment, Shaheen Bhatt a assisté à un atelier sur la sensibilisation à la santé mentale et elle a révélé ce qui l’avait inspirée à parler de ses problèmes de santé mentale.

La sœur d’Alia Bhatt, Shaheen Bhatt, a beaucoup parlé de la dépression et des problèmes de santé mentale, mais par où tout commence-t-il ? Selon un rapport des médias HerZindagi, l’écrivaine, poète et scénariste Shaheen a reçu un diagnostic de dépression à l’âge de 18 ans et elle y fait face depuis l’âge de 12 ans.

Récemment, Shaheen Bhatt a assisté à un atelier MTV Questions Marks sur la santé mentale. Tout en sensibilisant au problème et à la manière dont les parents peuvent constituer un système de soutien important, Shaheen a révélé quand elle avait décidé de parler ouvertement de ses problèmes de santé mentale.

Quand Shaheen Bhatt a décidé de parler ouvertement de ses problèmes de santé mentale

Lors de l’atelier, Shaheen a déclaré : « Je n’avais jamais prévu de parler de mes problèmes de santé mentale, mais ce beau jour, j’étais allongée sur le lit et j’essayais de chercher une photo à publier sur les réseaux sociaux. J’ai réalisé que j’avais cherché pour seulement des images heureuses complètement opposées à ce que je ressentais réellement à partager avec le monde, ce qui m’a fait comprendre que je voulais parler de ce que je ressens réellement. La raison pour laquelle j’ai ressenti cela est parce que personne ne choisit jamais d’en parler. et votre réflexe de « Comment vous sentez-vous ? » est toujours « Oh, je vais bien ». Nous portons constamment ce masque et faisons semblant d’être quelqu’un d’autre.

Note d’Alia Bhatt pour Shaheen Bhatt





En 2018, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, Shaheen a lancé son livre intitulé « Je n’ai jamais été (Un) plus heureux », qui était son récit de sa vie avec la dépression. En 2019, Alia a partagé un article sur Shaheen avec une note sincère. L’acteur a écrit : « Je suis tellement fier de toi @shaheenb et de @herecomesthesunofficial. Vous avez pris quelque chose de si personnel et en avez fait un symbole de force et d’empathie. Personne n’a besoin d’être seul alors qu’il lutte contre sa santé mentale, luttant contre la sienne. peurs et anxiété. Parfois, tout ce que vous devez savoir, c’est que vous n’êtes pas seul !!! Je suis là à 100%.. pour démarrer la conversation, sensibiliser et vous rejoindre dans ce voyage, à CHAQUE étape du chemin @ voici la #Journéemondialedelasantémentalenon officielle. »