Shaheen Afridi joue à des jeux d’esprit avec Kohli ? Les fans indiens se sentent “sus” à propos du lanceur pakistanais

Une vidéo du fer de lance pakistanais blessé Shaheen Afridi échangeant des plaisanteries et rattrapant l’équipe indienne avant l’affrontement entre l’Inde et le Pakistan lors de la Coupe d’Asie 2022 a fait sourire les fans des pays épris de cricket. La vidéo, pour des raisons évidentes, montrait que les joueurs de cricket venaient en paix, étaient au-dessus de la rivalité et partageaient le respect mutuel en dehors du terrain.

En fait, Afridi, tout en discutant avec Virat Kohli, a fait un effort supplémentaire et a déclaré : « Aapke liye dua kar rahe hai wapas form mein aaye (Prier pour que vous reveniez en forme) », avant d’ajouter : « Dekhna chahte hai aapko ( Nous voulons vous voir chauve-souris).

Vous en avez sans doute marre de relire ça encore et encore mais l’ancien skipper indien traverse une crise et l’Afridi, exclu de la Coupe d’Asie 2022 pour cause de blessure, souhaiter revoir Kohli en forme n’est pas quelque chose on se serait attendu à dire à leur grand rival. L’attitude saine d’Afridi envers Kohli a fait l’éloge des fans pakistanais et indiens sur la jeune sensation.

Mais vous ne pouvez pas impressionner tout le monde sur Twitter, n’est-ce pas ?

Une section de fans indiens sur le site de microblogging a remis en question les intentions d’Afridi et s’est demandé si le quilleur jouait à des jeux d’esprit avec la superstar indienne. Rappeler à Kohli qu’il n’était pas dans la meilleure des formes rendrait le frappeur indien plus conscient et pourrait “prolonger” sa crise, pensaient quelques-uns.

Une pensée trop farfelue ? Pas pour certains.

Ce sont des jeux d’esprit d’élite. Ils n’épargnent aucune occasion de rappeler à Kohli sa crise prolongée. https://t.co/iGcf35Aa28 – cricBC (@cricBC) 26 août 2022

Kohli devrait cesser de rencontrer les membres de l’équipe adverse et également cesser d’utiliser les médias sociaux jusqu’à ce que ce tournoi soit terminé. Il a besoin d’agressivité qui est sa force. – Ashish Kumar Pradhan⚕️ (@DrAshishPradhan) 26 août 2022

Il s’agit bien d’une attaque psychologique. Fait délibérément. Cette déclaration restera dans son esprit et pourrait en affecter davantage. Si vous connaissez la psychologie, vous la connaissez. – Mèmes Mid Wicket (@MidWicketMemes) 26 août 2022

Il convient de rappeler qu’une grande partie des fans de cricket en Inde ont félicité Afridi pour ses bons vœux.

Pendant ce temps, la conversation entre Pant et Afridi était un peu hilarante. Le lanceur pakistanais a déclaré: “Yaar main soch raha hu aapki tarah bas bat shuru kar du, ek haath se chhakke lagaau (je pense devenir un frappeur comme toi, commence à frapper six avec une seule main).”

Pant a répondu: «Fast bowler ho toh effort lagaana padega monsieur! Hai obligatoire (Si tu es un quilleur rapide, tu dois faire des efforts. C’est obligatoire).

Interrogé sur son temps de récupération prévu, Shaheen a déclaré que cela prendrait environ cinq semaines. Le stimulateur pakistanais a souhaité le meilleur au Stumper indien et a dit: “Bonne chance pour le match ke liye, aaunga dekhne (Bonne chance pour le match. Je viendrai le voir).”

L’Inde et le Pakistan s’affronteront le dimanche 28 août.

