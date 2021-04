Shaheen Afridi a pris 4-43 alors que le Pakistan a battu le Zimbabwe pour 176 à Harare

Les matelots Shaheen Afridi et Hasan Ali ont pris quatre guichets chacun alors que le Pakistan prenait le contrôle du premier test contre le Zimbabwe le jour de l’ouverture au Harare Sports Club jeudi.

La paire a aidé les touristes à renvoyer leurs hôtes pour 176 dans les premières manches, avant que le Pakistan n’atteigne 103 sans la perte d’un guichet en réponse à la fin de la piste par 73 points dans le premier match de la série de deux matchs.

Les ouvreurs Abid Ali (56no) et Imran Butt (43no) semblaient assurés sur un guichet placide et chercheront à donner à leur équipe une grande avance en première manche lorsque le jeu reprendra le deuxième jour.

Le Zimbabwe a remporté le tirage au sort et a choisi la batte, faisant ses débuts au matelot Richard Ngarava et aux batteurs de rang intermédiaire Roy Kaia et Milton Shumba.

Le Pakistan a sélectionné Sajid Khan, un hors-spinner peu orthodoxe, pour sa première sélection de test, bien qu’il soit passé sans guichet lors des premières manches.

Le Zimbabwe vacillait à 30-4 après un blitz précoce avec le nouveau ballon de Shaheen (4-43) et Hasan (4-53), mais un stand de 59 points pour le cinquième guichet entre le meilleur buteur de la manche Kaia (48) et Shumba (27) a stabilisé l’équipe locale.

Il a été brisé par une rupture inutile de ce dernier et le Zimbabwe a perdu des guichets à intervalles réguliers par la suite.