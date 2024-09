Shah Rukh meilleur acteur, meilleur film « Animal » aux IIFA Awards

Shah Rukh Khan a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans « Jawan », tandis que « Animal » de Ranbir Kapoor a été nommé meilleur film aux IIFA Awards ici.

Shah Rukh a accueilli la cérémonie de remise des prix samedi soir avec l’actrice Vicky Kaushal et le cinéaste Karan Johar.

La superstar était dans son élément en tant qu’hôte, qu’il s’agisse de sa pose caractéristique consistant à écarter les bras ou de faire correspondre les pas de Kaushal sur les pas de danse viraux de ce dernier sur « Tauba Tauba ».

Son réalisateur de « Dil Se », Mani Ratnam, et le maestro de la musique AR Rahman étaient sur scène pour remettre le trophée à SRK et la superstar a touché les pieds de Ratnam avant d’accepter le trophée.

Rani Mukerji a remporté le trophée de la meilleure actrice pour son rôle dans « Mme Chatterjee contre la Norvège » et alors qu’elle revenait après avoir accepté son prix, Shah Rukh, sa co-star dans de nombreux films, a tenu son pallu pour s’assurer qu’il ne touche pas le sol.

SRK était également là pour apporter son soutien au chanteur Shilpa Rao alors qu’il remportait le trophée IIFA du meilleur chanteur de lecture (femme) pour « Chaleya » de « Jawan » en exécutant une danse impromptue pendant que Rao chantait les premières lignes.

Kaushal semblait apprécier chaque minute de ses fonctions d’animateur avec SRK, qui égalait sportivement ses pas avec sa co-star de « Dunki » dans « Tauba Tauba ».

Le duo a également dansé sur « Mere mehboob mere sanam » ; du film de SRK « Duplicate » et « Oo Antava » de « Pushpa » sous les acclamations du public.

Le cinéaste Vidhu Vinod Chopra a remporté le prix IIFA du meilleur réalisateur pour son film « 12th Fail ».

Le film « Animal » de Sandeep Reddy Vanga a également enregistré des victoires pour Anil Kapoor et Bobby Deol dans les catégories du meilleur acteur dans un second rôle et du meilleur rôle négatif, respectivement.

Deol a accepté son prix et a recréé ses pas de danse populaires sur la chanson « Jamal kudu » avec Vanga fournissant l’accessoire d’un verre vide.

Ranbir Kapoor semble avoir raté les récompenses cette année pour fêter son anniversaire en famille. L’acteur a eu 42 ans samedi.

« Animal » a également remporté des prix pour la direction musicale de Pritam, Vishal Mishra, Manan Bhardwaj, Shreyas Puranik, Jaani, Bhupinder Babbal, Ashim Kemson et Harshavardhan Rameshwar.

Bhupinder Babbal pour sa chanson « Arjan Vailly » de « Animal » a remporté le prix du meilleur chanteur (masculin) ainsi que le prix des meilleures paroles pour « Satranga ».

Le projet de réalisateur de Johar, « Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani », a également enregistré des victoires.

L’acteur Shabana Azmi, qui incarnait la grand-mère de la star principale Alia Bhatt dans le film, a remporté le trophée IIFA de la meilleure actrice dans un second rôle, tandis que les scénaristes Ishita Moitra, Shashank Khaitan et Sumit Roy ont remporté le prix de la meilleure histoire.

Le prix de la réalisation exceptionnelle dans le cinéma indien a été décerné à l’acteur et homme politique chevronné Hema Malini. Shah Rukh Khan a vaillamment escorté l’acteur sur scène pour recevoir son prix pendant que « Dream Girl » jouait.

Alizeh Agnihotri a remporté le trophée du meilleur acteur débutant tandis que Karan Boolani a été nommé meilleur réalisateur débutant pour son film «Thank You For Coming».

Outre la performance de SRK et Vicky sur « Tauba Tauba », le chanteur original de la chanson, Karan Aujla, était également présent pour chanter en live. Le rappeur Honey Sing a joué sur sa nouvelle chanson « Bonita ».

Les principaux spectacles de danse de la soirée ont été ceux des stars vétérans Rekha, Prabhudeva et Shahid Kapoor, Janhvi Kapoor, Nora Fatehi, Kriti Sanon et Ananya Pandey.