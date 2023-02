Shah Rukh Khan visite la nouvelle maison du manager Pooja Dadlani conçue par sa femme Gauri Khan; Aryan Khan donne compagnie

Shah Rukh Khan est une superstar pour une raison pour laquelle il sait comment faire en sorte que quelqu’un se sente spécial. Il a toujours exprimé son amour avec des gestes doux envers ses amis et ses proches. Cette fois, il a pris un peu de temps dans son emploi du temps chargé pour visiter la nouvelle maison de son manager Pooja Dadlani hier soir. Pooja a acheté une nouvelle maison à Bandra Mumbai.

Jeudi, Badshah de Bollywood travaille avec le même manager depuis des années. Ils ont construit un lien comme une famille au-delà d’une relation client-manager. Elle fait maintenant partie de sa famille et traîne souvent avec eux. Alors qu’elle emménage dans sa nouvelle demeure, SRK avec sa femme et son fils Aryan Khan lui ont rendu visite. Elle a fait concevoir sa maison par le célèbre designer et ami Gauri Khan.

Partageant des photos de sa nouvelle maison, Pooja Dadlani a remercié Gauri qui a transformé la maison en une maison en la concevant dans son style. La résidence de Pooja est située dans le quartier chic de Bandra où Shah Rukh est arrivé hier avec sa famille et ils ont été repérés par les paparazzi. Plus tôt jeudi, Pooja a partagé un aperçu de sa nouvelle demeure sur Instagram. sur la photo qu’elle a partagée sur les réseaux sociaux, elle a posé avec Gauri Khan.

Poste de responsable SRK

Pendant ce temps, King Khan célèbre le succès de Pathaan qui est devenu un blockbuster quelques jours après sa sortie. Le film reste stable au box-office, recueillant chaque jour des chiffres fascinants. Après 15 jours de sortie en salles, le film a franchi la barre des Rs 850 crore brut dans le monde. Avec Deepika Padukone et John Abraham, le film est réalisé par Siddharth Anand. Il fait partie de l’univers d’espionnage du producteur Aditya Chopra sous Yash Raj Films.

Côté travail, Shah Rukh Khan est revenu sur les grands écrans après quatre ans avec Pathaan de Sidharth Anand. Fin du congé sabbatique SRK est de retour en forme avec 2 films dont la sortie est prévue cette année. Il sera ensuite vu dans le très attendu Jawan réalisé par Atlee Kumar. Srk partagera l’écran avec les superstars du sud Nayanthara et Vijay Sethupathi dans ce thriller d’action. Le prochain dans le pipeline est Dunki de Rajkumar Hirani Films. Ce sera la première collaboration de la superstar et cinéaste Rajkumar. Le testament co-vedette Taapsee Pannu et devrait sortir en décembre 2023.