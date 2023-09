Shah Rukh Khan visite Ganpati du Maharashtra CM Eknath Shinde ; reçoit l’accueil d’un roi [Watch video]

Faites de la place pour Jawan étoile Shah Rukh Khan, qui s’est avéré être à nouveau le OG King. La superstar a fait tourner la tête en entrant, dans le style Pathaan, chez le ministre en chef du Maharashtra pour rendre visite à son ganpati, et l’acteur a reçu un accueil grandiose comme celui du roi. CM Eknath Shinde a offert un bouquet et un défilé à Shah Rukh Khan et l’a salué avec le plus grand respect, et les fans de la superstar le saluent sous le nom de Badshaah. Shah Rukh Khan profite actuellement du succès massif de son dernier blockbuster, Jawan. SRK avait l’air super chic dans une kurta Pathaani bleue et a prouvé qu’il vieillissait de manière raciale. Après avoir donné des blockbusters massifs comme Jawan et Pathaantous les yeux sont rivés Dunkydont la sortie est prévue pour Noël cette année.