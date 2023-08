Shah Rukh Khan trouve un fan dans Miss Monde 2022 ; TOP 11 des célébrités hollywoodiennes qui se sont extasiées à propos de la star de Jawan

Shah Rukh Khan Jawan c’est le discours de la ville. Après Pathaan, les fans attendent avec impatience de voir leur superstar préférée à Jawan. La bande-annonce du film devrait sortir le 31 août et SRK lui-même a demandé à tout le monde de regarder la bande-annonce avec lui et de porter une tenue rouge cette fois-là. Les chansons du film sont sorties et suscitent déjà beaucoup d’amour de la part des fans. Zinda Banda, Chaleya ont conquis les cœurs. Les chansons sont à la mode et tout le monde est occupé à créer des reels dessus.

L’énergie de Shah Rukh Khan dans les deux chansons a surpris tout le monde. Les gens adorent ses pas de danse et louent tous sa performance. Maintenant, la troisième chanson du film est enfin sortie. SRK et les créateurs de Jawan avaient récemment partagé le teaser de leur chanson, Pas Ramaiya Vastavaiya.

Sortie de la chanson Jawan Not Ramaiya Vastavaiya

Le teaser a enthousiasmé tout le monde et maintenant, la chanson entière est enfin disponible. L’énergie de Shah Rukh Khan et son charme dans la chanson nous rappellent sa performance dans Chaiyya Chaiyya avec Malaika Arora. Les mouvements de danse et les expressions étonnantes nous ont encore fait craquer pour Shah Rukh Khan.

Pas Ramaiya Vastavaiya est chanté par Anirudh Ravichander, Vishal Dadlani, Shilpa Rao et la musique est composée par Anirudh Ravichander. Les paroles de la chanson sont écrites par Kumaar. La chimie crépitante de Nayanthara et Shah Rukh Khan dans la chanson est le point culminant. C’est un plaisir de voir le sourire de Shah Rukh Khan dans la chanson.

Regardez la chanson de Not Ramaiya Vastavaiya ici :

Alors que SRK partageait le teaser de la chanson, il avait remercié le chorégraphe Vaibhavi Merchant pour ses mouvements de danse élégants et brillants. Il l’avait également remerciée d’avoir supporté ses deux pieds gauches.

Le message de Shah Rukh Khan disait : « Ceci n’est pas Ramaiya Vastavaiya ». Je tiens à remercier Vaibhavi Merchant d’avoir supporté mes deux pieds gauches. Et bien sûr, le talentueux Anirudh. La chanson complète de #NotRamaiyaVastavaiya sort demain ! #Jawan sortira dans le monde entier le 7 septembre 2023, en hindi, tamoul et telugu.

Découvrez le message de Shah Rukh Khan ici :

Regardez la vidéo de Jawan Mania des fans de Bengaluru ici :

Outre Shah Rukh Khan et Nayanthara, le film met également en vedette Vijay Sethupathi et Deepika Padukone. Deepika fait une apparition spéciale et nous verrons également Sanya Malhotra et Priyamani dans le film. Jawan devrait sortir en salles le 7 septembre.