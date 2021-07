Shah Rukh Khan trollé pour ‘goutte-à-goutte’ tout en consolant Saira Banu à l’occasion de la mort de Dilip Kumar

Le légendaire acteur vétéran du cinéma hindi Dilip Kumar est décédé mercredi des suites d’une maladie prolongée. Il avait 98 ans. Présenté comme la première superstar de l’Inde, Dilip Kumar a donné de nombreuses performances inoubliables au cours de ses six décennies de carrière. Le décès de Yusuf Khan, populairement connu sous le nom de Dilip Kumar ou Dilip saab, a non seulement été largement pleuré par les acteurs et les fans de la star vétéran, mais également par le Premier ministre Modi. Peu de temps après, les recherches de Google sur Shah Rukh Khan-Dilip Kumar ont augmenté en Inde. Et sur Twitter, des photos et des vidéos des deux Khans ensemble ont commencé à être à la mode mercredi. En plus de partager de nombreuses similitudes entre eux, « The First Khan » a joué Devdas à la perfection en 1955. Khan a dépeint le même personnage inspiré par le roman de Sarat Chandra Chattopadhyay plus tard en 2002. En 2020, les deux acteurs ont partagé la première place pour la plupart des prix Filmfare du meilleur Acteur : 8. Kumar est né le 11 décembre 1922 de Lala Ghulam Sarwar, une marchande de fruits à Peshawar. Dans le rayon de 200 m de la maison de Kumar se trouvait la maison ancestrale de SRK.

Mais c’était au-delà de Bollywood et des racines de Peshawar. Shah Rukh Khan, dans une interview accordée à Filmfare en 2017, a déclaré qu’en travaillant avec Ketan Mehta il y a des années, il avait vu une photo de Kumar dans son bureau et pensait que c’était lui. « J’ai vu une photo de Dilip Kumar dans son bureau (Ketan Mehta) et j’étais comme oh ! C’est moi. Il me ressemblait tellement sur cette photo. Ou plutôt je lui ressemblais tellement. »

Dans l’interview, Khan a révélé que sa mère aimait Dilip Kumar et avait l’impression que son fils ressemblait à l’acteur d’Andaz. Khan a également ajouté que Saira Banu et Kumar le considéraient comme leur fils.

Après la mort, Shah Rukh a été photographié entrant dans la résidence Bandra West de Kumar et de l’actrice vétéran Saira Banu. L’acteur a également été photographié en train de consoler une Banu émue, qui était l’épouse de Kumar depuis 55 ans.

Cependant, certains trolls ont trouvé un problème là où il n’y en avait pas : avec les vêtements, les cheveux et la perfusion de SRK.

Masque pehan naa chahiye, wo nahin pehna hai. Style marne ke liye nuances pehne hai interiors bhi principal. Ye log science se pare hai. — Ashish Prajapati (@ashishp1209) 7 juillet 2021

Lunettes de soleil à l’enterrement ? Bollywood est faux. Sirf dikhava hai – Gundaa (@RoCcO_AmIt) 7 juillet 2021

La tenue vestimentaire et le style d’assise de Sharukh montrent que sa carrière n’est pas sur la bonne voie. — Na$রুল্লাহ (@imiddyaa) 7 juillet 2021

Lunettes de soleil pehnke? sab dhong matérialiste — Tweetera🐦 (@DoctorrSays) 7 juillet 2021

Plus tôt cette année-là, des photos de Shah Rukh Khan visitant un Dilip Kumar malade ont également fait des vagues sur le site de microblogging Twitter. Khan a embrassé Kumar sur son front et le cœur des fans des deux acteurs a gonflé de bonheur. Saira Banu a raconté la visite de SRK et a partagé des mots aimables pour la star de « Baazigar ».

« J’ai toujours dit que si nous avions eu un fils, il aurait pu ressembler à Shah Rukh… Lui et saab (Dilip Kumar) se ressemblent beaucoup et ont des cheveux similaires, c’est pourquoi j’aime passer mes doigts dans Shah Rukh Khan quand nous nous rencontrons », a déclaré Banu au Mumbai Mirror en racontant sa première rencontre avec Shah Rukh Khan lors du « muhurat » de « Dil Aashna Hai » auquel son mari Dilip Kumar a également assisté.

