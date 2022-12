Shah Rukh Khan touche les pieds d’Amitabh Bachchan-Jaya ; Rani Mukerji embrasse la main de SRK : découvrez les moments incontournables du festival du film de Kolkata

Quand il parle, vous écoutez, quand il entre, vous voyez votre vue, c’est Shah Rukh Khan pour vous. Son charme ne finira jamais et il restera jusqu’à l’éternité. Shah Rukh Khan a fait tourner les têtes avec son style, son swag, sa déclaration et bien plus encore au festival de Kolkata et il a possédé la scène à chaque fois. La superstar a même abordé la controverse Pathan sur la chanson de Besharam Rang et il a simplement dit que le monde est revenu à la normale, je suis extrêmement fier de dire que chaque individu positif, y compris moi, est vivant. La foule a applaudi le roi Khan alors qu’il rugissait.

Regardez la vidéo de SRK touchant les pieds d’Amitabh Bachchan

Aux côtés de Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Rani Mukerji et d’autres personnalités étaient présentes sur scène et cette vidéo de SRKL touchant les pieds d’Amitabh Bachchan devient virale et gagne les cœurs. Shah Rukh, qui a joué le fils de Big B dans Kabhie Khushi Kabhie Ghum, a dit un jour que la façon dont son plus jeune fils Abram pense que Big B est son grand-père est le lien que King Khan partage avec Shehenshah de Bollywood.

Regardez la vidéo de SRK abordant la controverse Besharam Rang après que le bikini couleur safran de Deepika Padukone a été interrogé.

La star de Pathaan et la chimie de Rani Mukerji ont également attiré beaucoup d’attention lorsque le charmeur a été vu en train d’embrasser la main de Rani au moment où il est monté sur scène, et leurs fans ont continué à posséder et se sont instantanément souvenus de leur bon vieux temps de Kuch Kuch Hota Hai, Rahul et Tina. les expéditeurs étaient gaga de les voir ensemble après très longtemps. Shah Rukh Khan fait son retour avec Pathaan et ses fans attendent avec une respiration haletante de revoir la superstar sur grand écran.