Shah Rukh Khan touche les pieds d’Amitabh Bachchan au festival du film et gagne les cœurs sur Internet

Avec des films comme Dilwale Dulhania Le Jayenge, Dil Toh Pagal Hai, Kuch Kuch Hota Hai, Devdas, Kal Ho Naa Ho et Veer-Zaara, l’acteur de Bollywood Shah Rukh Khan a fait pâlir ses fans et a gagné l’épithète de “le roi de la romance”. ” Non seulement cela, mais il bénéficie d’une base de fans massive pour son esprit et son comportement courtois. Une fois de plus, le roi de Bollywood a laissé ses fans complètement impressionnés. Cela survient après qu’une vidéo d’un festival du film est devenue virale. Dans la vidéo, il peut être vu en train de toucher les pieds d’Amitabh Bachchan et de Jaya Bachchan. En réponse, Big B a immédiatement étreint SRK lors de l’événement.

“L’amour qu’il a pour les aînés!” Lire la légende de la vidéo. La vidéo a été diffusée sur tous les réseaux sociaux par des pages de fans. Le fils et acteur de Big B et Jaya Bachchan, Abhishek, était également présent à l’événement. D’autres célébrités comme Rani Mukerji , Arijit Singh et Shatrughan Sinha ont également été inclus.

“yahi hai Bhartiya Sanskriti Jo hamen jodne ka kam karti hai aur hamen alag banati hai”, a écrit un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : “Srk que Dieu bénisse l’homme avec amour et respect.”

Pendant ce temps, SRK a récemment fait la une des journaux alors que la chanson “Besharam Rang” de son prochain film “Pathaan” est devenue le sujet de controverse sur les réseaux sociaux, le film recevant des appels au boycott. Depuis que la chanson est tombée, les gens en ont aussi fait des mèmes.

Auparavant, le twerk de Deepika était également devenu un mème polyvalent. Outre la controverse, les gens ont également allégué que le rythme au début de la chanson avait été “copié”. quelques “preuves” solides aussi, avec des modifications des deux rythmes lus l’un après l’autre. L’échantillonnage des rythmes n’est pas une nouveauté dans la musique. La chanson “Makeba” est aussi un peu un classique. Vous l’avez probablement entendue, mais vous l’avez fait sais pas c’est comme ça que ça s’appelle.

