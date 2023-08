Shah Rukh Khan taquine la nouvelle chanson de Jawan et dit « pehle kiya Chaiya Chaiya, ab… »

Shah Rukh Khan laisse les fans enthousiasmés en publiant le teaser de la nouvelle chanson de Jawan.

A l’approche de la sortie de Jawan, les fans de Shah Rukh Khan attendent avec impatience la bande-annonce du film. Cependant, l’acteur a récemment partagé le teaser d’une nouvelle chanson du film qui a laissé les fans encore plus excités.

Samedi, Shah Rukh Khan a utilisé son Instagram et a partagé un teaser d’une nouvelle chanson de son prochain thriller d’action Jawan. L’acteur a également légendé le message avec quelques lignes de la chanson et a écrit : « Pehle kiya chaiya chaiya, ab karunga tha tha thaiya sur #NotRamaiyaVastavaiya La chanson sortira bientôt ! #Jawan sortira dans le monde entier le 7 septembre 2023, en hindi, tamoul et telugu. Dans la vidéo, l’acteur peut être vu dans une tenue entièrement noire et le teaser promet un autre numéro de fête du film après Zinda Banda.





Les internautes étaient très enthousiasmés par la chanson et ont exprimé leur enthousiasme dans la section commentaires. L’un des fans a écrit : « Main Khudh Bollywood hun », a-t-il dit à juste titre. Un autre a écrit : « Bade bomb se pehle ek aur bomb ». Un autre a écrit : « Mon frère n’a pas le mot vieillir dans son dictionnaire. » Un autre a commenté : « Ce sera certainement viral. »

Certains fans ont également réagi à la référence à la chanson emblématique de Shah Rukh Khan, Chaiya Chaiya, et ont écrit : « Chaiya Chaiya ne pourra jamais être remplacée. » Un autre a écrit : « Chaiya Chaiya était l’amour. »

Récemment, lors d’une session AskSRK, l’acteur a également fait le point sur la bande-annonce et lorsqu’on lui a demandé s’il allait la sortir avec le film lui-même, l’acteur a répondu : « La meilleure idée serait peut-être après la sortie, non ?! Ha ha #Jawan.

Dirigé par Atlee, Jawan met en vedette Shah Rukh Khan, Nayanthara et Vijay Sethupathi avec Sanya Malhotra, Priyamani et Yogi Babu, entre autres. Le film verra également l’apparition de Deepika Padukone et Thalapathy Vijay et devrait sortir en salles le 7 septembre.

