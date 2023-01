Shah Rukh Khan-Taapsee Pannu dans DUNKI, Katrina Kaif-Vijay Sethupathi dans Joyeux Noël ; de nouvelles paires domineront le box-office en 2023 [Watch Video]

De nouvelles paires pour dominer le box-office en 2023 : Bollywood est prêt pour des sorties passionnantes en 2023. Les fans attendent également avec impatience des films passionnants. Nous savons tous que 2022 n’a pas été une bonne année pour Bollywood, mais nous pouvons nous attendre à un contenu bon et frais en 2023. Bollywood nous offre de nouvelles et bonnes paires dans les films à venir. Shah Rukh Khan et Taapsee Pannu dans DUNKI à Katrina Kaif et Vijay Sethupathi dans Joyeux Noël, ce sont les couples frais et excitants de 2023. Regardez des vidéos de divertissement.