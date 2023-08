Shah Rukh Khan sur le remplacement d’Amitabh Bachchan à Don

C’est Chandra Barot qui a créé le film culte Don de 1978 avec Amitabh Bachchan et Zeenat Aman dans les rôles principaux. Le film a ensuite été redémarré par Farhan Akhtar avec Shah Rukh Khan et Priyanka Chopra dans le rôle de Don et Roma.

Les fans de Shah Rukh Khan ont exprimé leur grande déception après que Ranveer Singh l’ait remplacé en tant que prochain Don dans le réalisateur de Farhan Akhtar. Cependant, de nombreux fans ont également soutenu Ranveer Singh et ont rappelé aux fans l’époque où il y avait une controverse autour de Shah Rukh Khan remplaçant l’OG Don Amitabh Bachchan.

Maintenant, un vieil épisode du talk-show de Karan Johar Koffee With Karan devient viral où Karan Johar a demandé à Shah Rukh Khan : « Si vous vous réveilliez un matin et que vous réalisiez que vous étiez revenu dans les années 70, vous seriez… »

À cela, Shah Rukh Khan a répondu: « Je ferais Don avec Chandra Barot et réprimerais toutes les controverses qui se produisent maintenant. »

Maintenant, pour le prochain épisode de la franchise, Ranveer Singh est prêt à entrer dans de grandes chaussures pour jouer le rôle de Don. Ranveer Singh, à travers tous les trolls, s’est servi de son compte sur les réseaux sociaux pour aborder la « grande responsabilité » qui lui avait été confiée.

Ranveer Singh a écrit : « Mon Dieu ! Je rêve de faire ça depuis très, très longtemps ! Enfant, je suis tombé amoureux des films et, comme nous tous, je regardais et adorais Amitabh Bachchan et Shah Rukh. Khan – les deux chèvres du cinéma hindi. Je rêvais de grandir pour être comme eux. Ils sont la raison même pour laquelle je voulais devenir acteur et « héros du film hindi ». Leur impact et leur influence sur ma vie ne peuvent être surestimés. Ils ‘ai façonné la personne et l’acteur que je suis. Faire avancer leur héritage est une manifestation de mon rêve d’enfant. »

Les fans de la franchise attendent maintenant avec impatience de voir qui Farhan Akhtar incarnera Roma pour remplacer Priyanka Chopra. Plusieurs rapports ont indiqué que Kiara Advani et Kriti Sanon ont été approchées pour le film.