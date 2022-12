Shah Rukh Khan sur la collection du jour d’ouverture de Pathaan; un mot pour la star du KGF Yash, joueur préféré de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et plus de la session #AskSRK

Faites confiance à Shah Rukh Khan pour impressionner les fans avec son esprit et son humour même face aux controverses, et la superstar ne vous décevra jamais un peu. Au milieu de la réaction des militants de l’Hindustva à propos de la chanson Besharam Rang de Pathaan, SRK a décidé d’avoir une interaction amusante avec ses fans où il s’est ouvert sur la collection de la journée d’ouverture de son film, ses opinions sur la star du KGF Yash et son joueur préféré de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Au cours de la session #AskSRK sur Twitter, lorsqu’un fan a posé des questions sur sa prédiction pour la collection du premier jour de Pathaan, SRK a répondu : “Je ne suis pas dans le domaine des prédictions, je suis dans le domaine de vous divertir et de vous faire sourire”. Il a également dit la bande-annonce de Pathaan et la deuxième chanson de son prochain film sortiront bientôt.

Je ne suis pas dans le domaine des prédictions, je suis dans le domaine de vous divertir et de vous faire sourire https://t.co/sYpMggvtZq Shah Rukh Khan (@iamsrk) 17 décembre 2022

Certains fans de Yash, Ram Charan et Ayushmann Khurrana ont également tweeté à la superstar lui demandant de décrire leurs acteurs préférés en un mot. Pour Yash, SRK a dit “Waouh”, a qualifié Ayushmann d’amoureux et pour Ram Charan, il a répondu : “C’est un vieil ami et il aime beaucoup mes enfants.” Il a également révélé qu’il soutenait Lionel Messi qui joue pour l’Argentine en Coupe du Monde de la FIFA, cependant, il a également apprécié le gameplay de Kylian Mbappe pour l’équipe de France.

Après avoir traité le public de Besharam Rang, le King Khan sera désormais vu lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA en cours au Qatar. Il sera présent dans un studio avec Wayne Rooney pour regarder la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre Lionel Messi dirigé par l’Argentine et Kylian Mbappe dirigé par la France, qui devrait avoir lieu le 18 décembre.