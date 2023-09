Shah Rukh Khan-starrer est le troisième film hindi à gagner Rs 100 crore en Inde en deux jours

Avant Jawan, Pathaan de Shah Rukh Khan et KGF Chapter 2 (hindi) de Yash sont les seuls autres films hindi à gagner Rs 100 crore en Inde en seulement deux jours.

Le cinéaste Atlee a présenté Shah Rukh Khan dans son avatar le plus massif à Jawan et l’avatar d’action jamais vu auparavant de SRK a fait des merveilles pour le film. Après avoir gagné Rs 65,50 crore net le premier jour et créé le record de la plus haute ouverture jamais vue pour un film de Bollywood, Jawan a également continué à dominer le box-office vendredi.

Selon le portail de suivi des divertissements Sacnilk.com, Jawan a gagné au moins Rs 47 crore en Inde le deuxième jour, portant la collection nette de deux jours en Inde à plus de Rs 112,50 crore. Le film a connu une baisse de sa collecte puisque jeudi était un jour férié partiel en raison des célébrations de Janmashtami à travers l’Inde et vendredi était un jour ouvrable.

Cela fait de Jawan le troisième film hindi à gagner plus de 100 crores de roupies en Inde en deux jours après Pathaan et Yash et KGF Chapter 2 (hindi) de Shah Rukh Khan et Prashanth Neel, qui ont collecté 123 crores de roupies et 100,74 crores de roupies nets dans leur deux premiers jours au box-office national.

En ce qui concerne les chiffres mondiaux, le film de Shah Rukh Khan a rapporté la somme énorme de Rs 129,60 crore au box-office mondial le jour même de son ouverture. En ajoutant les bénéfices mondiaux de sa deuxième journée, le réalisateur Atlee franchira facilement Rs 200 crore brut, battant ainsi plusieurs records.

Outre Shah Rukh Khan, Jawan a Vijay Sethupathi comme principal antagoniste et Nayantha faisant ses débuts à Bollywood en tant que principale dame. Deepika Padukone fait une apparition spéciale et Sanjay Dutt fait également une apparition dans le point culminant du film. Le réalisateur Atlee lui-même est aperçu quelques secondes dans la chanson de Zinda Banda. Le film est sorti en hindi, telugu et tamoul dans le monde entier.

