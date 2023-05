Shah Rukh Khan souhaite que la fille de Juhi Chawla obtienne son diplôme; fixe encore une fois les objectifs de BFF, dit: « J’ai hâte de… »

Shah Rukh Khan et Juhi Chawla ont joué ensemble dans de nombreux films et sont des meilleures amies dans la vraie vie. Shah Rukh et Juhi ont également bravé des moments difficiles ensemble en tant qu’amis. Et ils célèbrent aussi les bons moments ensemble. Ils fixent des objectifs BFF et comment ! Il se trouve que Juhi Chawla a partagé une photo de sa fille Jahnavi Mehta lors de sa cérémonie de remise des diplômes. Et la fière maman ne pouvait s’empêcher de se vanter de la réussite de son enfant. Et devinez quoi, même Shah Rukh Khan a répondu la même chose.

Shah Rukh Khan souhaite la remise des diplômes à la fille de Juhi Chawla

La photo que Juhi Chawla a partagée est celle de Jahnavi de ses robes de graduation. L’actrice avait également partagé une vidéo de la cérémonie de remise des diplômes de Columbia à l’Université de Columbia, à New York. Jahnavi est tout sourire pour la photo et tient également une mascotte gonflable. Juhi a mis un hashtag de Columbia Class 2023. Shah Rukh Khan a souhaité à la fille de Juhi son diplôme. Il écrit : « C’est tellement génial. J’ai hâte qu’elle revienne et fête ça avec elle. Et un sentiment de fierté extrême. Je t’aime Jaanz. » N’est-ce pas des objectifs BFF? Découvrez la réponse de Shah Rukh Khan au tweet de Juhi ici :

C’est tellement génial. J’ai hâte qu’elle revienne et fête avec elle. Et un sentiment de fierté extrême. Je t’aime Jaanz. https://t.co/W9wzi94zP8 Shah Rukh Khan (@iamsrk) 19 mai 2023

les amis de Shah Rukh Khan et Juhi Chawla ; Affaire de drogue Aryan Khan

Les amis de Shah Rukh Khan et Juhi Chawla vont loin. Ils possèdent tous les deux Kolkata Knight Riders, une équipe de cricket de la Premier League indienne. Il y a environ un an et demi, quand Aryan Khan a été arrêté dans une affaire de drogue et sans aucune remise en liberté sous caution, Juhi Chawla avait signé une caution de Rs 1 lakh pour le faire sortir de sa garde à vue. L’actrice a estimé que lorsque le moment était venu pour elle de l’aider, elle savait qu’elle devait le faire. Juhi a partagé qu’elle savait qu’elle devait se tenir à ses côtés maintenant. Et après avoir signé la caution, Juhi a déclaré que toute la famille était soulagée. Ils étaient tous heureux que tout soit fini maintenant. En parlant de leur lien, une fois que Juhi avait partagé cela plus qu’elle, son mari, Jay Mehta est en contact avec Shah Rukh Khan. L’acteur de Pathaan a également été avec Juhi pendant ses moments difficiles. Il l’a aidée lorsqu’elle pleurait la mort de sa mère et de son frère.

De plus, leurs enfants, Aryan Khan, Suhana Khan et Jahnavi Mehta sont également intéressés par IPL. Ils ont également été repérés lors de réunions et de ventes aux enchères.