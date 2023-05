Shah Rukh Khan souhaite à sa fille Suhana Khan son 23e anniversaire avec une jolie vidéo: « Je t’aime bébé »

La fille de Shah Rukh Khan et de Gauri Khan, Suhana Khan, fête son 23e anniversaire le lundi 22 mai. La superstar a souvent parlé de son énorme amour pour sa famille, y compris ses deux autres enfants, Aryan Khan et AbRam Khan, et il a montré la même chose quand il a laissé tomber un beau souhait pour Suhana lors de sa journée spéciale.

S’adressant à ses pseudos sur les réseaux sociaux, Shah Rukh a partagé une jolie vidéo de Suhana dans une patinoire et a écrit : « Aujourd’hui, c’est le jour où vous pouvez être heureux et pour toujours. Je t’aime bébé. » L’acteur de Pathaan a utilisé la chanson populaire Watermelon Sugar de Harry Styles comme musique de fond pour son message d’anniversaire pour sa fille.

Suhana a réagi à sa vidéo et a écrit « Hehehe », en ajoutant un cœur rouge et un emoji qui tire la langue. Elle a fait un autre commentaire, « Je t’aime le plus », et a ajouté quelques emojis bisous, un emoji coeur rose et un emoji coeur rouge. Les fans de SRK ont également envoyé leurs souhaits pour Suhana dans la section des commentaires du message de l’acteur.





Pendant ce temps, Suhana fera ses débuts à Bollywood cette année dans le film musical romantique The Archies, basé sur la bande dessinée américaine du même nom. Le film, réalisé par Zoya Akhtar de Gully Boy, Dil Dhadakne Do et Zindagi Na Milegi Dobara, sera une sortie directe en numérique sur la plateforme de streaming Netflix.

Outre Suhana, le film marquera également les débuts d’acteur de deux autres grands enfants – Amitabh Bachchan et le petit-fils de Jaya Bachchan, Agastya Nanda, fils de Shweta Bachchan Nanda et Nikhil Nanda, et la fille de Boney Kapoor et Sridevi, Khushi Kapoor, qui est la fille de Janhvi Kapoor. sœur cadette.

