Shah Rukh Khan se souvient avoir traversé une « période difficile » lors de l’arrestation de son fils Aryan Khan ; demande à Sandeep Reddy Vanga de faire pour lui un film comme Pushpa | Actualités du cinéma hindi

Shah Rukh Khan a fait un retour éclatant après 4 ans d’absence en régalant ses fans avec des films à succès comme JawanPathaan et Dunki. Lors d’une récente remise de prix, la superstar a rappelé les « moments difficiles » qu’il a traversés lors du tournage de « Jawan », faisant apparemment référence à l’arrestation de son fils Aryan Khan.

Tout en remportant le trophée du meilleur acteur dans un rôle principal pour sa performance dans Jawan lors de l’événement, l’acteur a prononcé un discours gagnant. SRK a déclaré : « Quelqu’un m’a rappelé qu’il faut investir de l’argent dans un film. Je tiens donc à remercier Gauri. (Khan). Elle est peut-être la seule femme à dépenser plus pour son mari que l’inverse. Nous avons traversé une période difficile en créant Jawan (en référence au cas Aryan Khan).

Un jour après le raid sur la croisière Cordelia à Mumbai le 3 octobre 2021, son fils aîné Aryan Khan a été placé en garde à vue. Après avoir passé plus de 20 jours en prison, Aryan a reçu une feuille blanche de la part d’une équipe d’enquête spéciale (SIT) créée par le NCB, déclarant qu’il n’était pas membre d’un réseau de trafic de drogue plus large.

Shah Rukh a également demandé au réalisateur d’Animal Sandeep Reddy Vanga de lui procurer un film du Sud similaire à Pushpa: The Rise, vedette d’Allu Arjun. Le film a connu un énorme succès lors de sa sortie en 2021. La suite Pushpa 2 La publication de la Règle est prévue pour décembre de cette année. Fahadh Faasil, Rashmika Mandanna et Allu Arjun figureront dans le film réalisé par Sukumar. Le film Animal (2023), avec Ranbir Kapoor, était la dernière sortie de Sandeep Reddy Vanga.

Côté travail, Shah Rukh Khan sera ensuite vu dans « King », réalisé par Sujoy Ghosh. On le verra partager l’espace d’écran avec sa fille, Suhana Khan, qui a récemment fait ses débuts avec le réalisateur de Zoya Akhtar, The Archies. Le film devrait également mettre en vedette Abhishek Bachchan dans un rôle central.

Les fans féminines de Shah Rukh Khan créent un émoi et affrontent la sécurité à l’aéroport