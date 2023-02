Shah Rukh Khan se sent “frais, frais” avec Deepika Padukone, les internautes disent “l’agent ISI enseigne les soins de la peau des agents RAW”

Shah Rukh Khan et Deepika Padukone se sont réunis pour promouvoir la marque de soins de la peau de l’actrice 82°E dans une vidéo qu’elle a partagée sur son Instagram le jeudi 9 février. Dans le clip, devenu viral sur Internet, on peut voir Deepika donner conseils de soins de la peau à Shah Rukh.

Alors que l’actrice demande à SRK d’utiliser les produits de sa marque de soins de la peau, elle lui demande comment il se sent. La superstar répond qu’il se sent “cool cool” et “frais frais”. Comme indiqué par les acteurs, la vidéo a été tournée avant la rencontre réussie de Pathaan qui s’est déroulée récemment à Mumbai le 30 janvier. À la fin du clip, Shah Rukh dit avec humour qu’il va maintenant apprendre à Deepika comment changer de vêtements.

Deepika a partagé la vidéo avec la légende : “Ce n’est un secret pour personne que j’ai commencé ma carrière avec ce bel homme [read @iamsrk] et que nous avons maintenant fait quatre films ensemble ! Mais se préparer et suivre ensemble notre routine de soins de la peau était un tout autre niveau de plaisir ! Vérifiez-le!”.





Pour les non-initiés, Shah Rukh et Deepika ont d’abord été jumelés l’un en face de l’autre dans son premier film Om Shanti Om en 2007, puis la comédie romantique Chennai Express en 2013 et le film d’action-comédie Happy New Year en 2014 avant leur dernière sortie. ensemble dans le blockbuster d’action Pathaan.

Les internautes ne pouvaient s’empêcher de dire à quel point la vidéo était “mignonne” dans la section des commentaires. Cependant, un commentaire qui a attiré l’attention de tout le monde était “l’agent ISI enseignant les soins de la peau de l’agent RAW” alors que Deepika joue l’agent ISI Rubina Mohsin alias Rubai et SRK joue l’agent RAW nommé Pathaan dans le film de Siddharth Anand. Les deux se donnent la main pour déjouer les plans meurtriers de l’ancien agent RAW devenu terroriste Jim, joué par John Abraham. Pathaan se dirige vers le chiffre convoité de Rs 1000 crore brut dans le monde.

