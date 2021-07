Shah Rukh Khan se précipite vers la résidence de Dilip Kumar et présente ses condoléances à Saira Banu – En photos | Nouvelles des gens

New Delhi : À la mort de l’icône légendaire Dilip Kumar le 7 juillet 2021 à 7 h 30, toute la nation a exprimé ses condoléances et a eu le cœur brisé. Outre de nombreuses célébrités, fans et collègues se pressant sur les réseaux sociaux pour pleurer sa perte, la superstar Shah Rukh Khan s’est précipitée à la résidence du comédien.

SRK est arrivé à la résidence de Dilip Kumar pour lui rendre un dernier hommage et présenter ses condoléances à Saira Banu. Le couple de pouvoir légendaire partageait un grand lien d’affection et d’amour avec Shah Rukh et le traitait comme une famille.

Plus tôt, alors que Dilip Kumar ne se portait pas bien il y a quelques années, SRK s’était rendu chez lui pour vérifier qu’il allait bien.

Du Premier ministre Narendra Modi, Rahul Gandhi, Shashi Tharoor à Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Ajay Devgn et d’autres, tous ont pleuré la disparition de Dilip Kumar. L’ami proche de la famille de Dilip Kumar, Faisal Farooqui, a tweeté au nom de la famille, informant tout le monde de la cérémonie des derniers sacrements. Inhumation aujourd’hui à 17h. Juhu Qabrastan à Santacruz Mumbai.

(Photo gracieuseté : Viral Bhayani)

le la dépouille mortelle a atteint la résidence de l’acteur avec des membres de sa famille et amis présents à 10 heures, mercredi. Plusieurs célébrités dont Dharmendra, Shabana Azmi, Vidya Balan et d’autres ont été aperçues à sa résidence, pour rendre un dernier hommage à la légende.

Dilip Kumar et Saira Banu se sont mariés en 1966 lorsque l’acteur avait 44 ans et Saira Banu en avait 22. Au milieu du verrouillage induit par le nouveau coronavirus mortel, le couple est resté isolé pour rester en sécurité.

Les acteurs Anil Kapoor et Shah Rukh Khan présentent leurs condoléances à Saira Banu pour le décès de l’acteur vétéran Dilip Kumar à Mumbai pic.twitter.com/vWfEILkEds – ANI (@ANI) 7 juillet 2021

Au cours d’une carrière s’étalant sur près de 5 décennies, Dilip Kumar aurait travaillé dans 65 films.

En 1991, Dilip Kumar a reçu le Padma Bhushan pour ses contributions au cinéma indien. En 1994, il a reçu le prix Dadasaheb Phalke.

En 1998, le gouvernement pakistanais lui a décerné sa plus haute distinction civile, le Nishan-e-Imtiaz.