Shah Rukh Khan salue des centaines de fans rassemblés devant Mannat avant la sortie de Pathaan, la vidéo devient virale

Shah Rukh Khan est sur le point de faire son retour sur grand écran après plus de quatre ans avec son prochain acteur Pathaan. À seulement trois jours de la sortie du film, la superstar a surpris ses fans réunis devant Mannat le dimanche 22 janvier, alors qu’il leur faisait signe et les embrassait depuis son toit.

Partageant la vidéo sur ses réseaux sociaux, SRK a écrit : “Merci pour ce beau dimanche soir… désolé mais j’espère que ki laal gaadi waalon ne apni kursi ki peti baandh li thhi (j’espère que celui dans les voitures rouges doit avoir attaché leurs ceintures de sécurité) Réservez vos billets pour #Pathaan et je vous verrai là-bas ensuite” et a partagé les billets de réservation pour Pathaan.





Dans la section des commentaires, les fans de SRK l’ont appelé “King of Bollywood” et “Last of the stars” avec des cœurs rouges et des emojis roi. Dès que Shah Rukh a sorti le clip, il s’est répandu comme une traînée de poudre sur Internet, les fan clubs de l’acteur partageant des vidéos et des photos sur Instagram et Twitter.